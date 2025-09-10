Według telewizji, która powołuje się na źródła zaznajomione z podróżą Kellogga, był on w drodze do Polski, kiedy miało miejsce naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

CNN nie podała, czy wysłannik prezydenta dotarł już do Polski. W kolejnych dniach ma odwiedzić Ukrainę, co prawdopodobnie stanowiło cel jego pierwotnej podróży.

Doradca Trumpa spotkał się w miniony czwartek z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim, podczas tej rozmowy miał zrelacjonować wicepremierowi przebieg telekonferencji Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami z "koalicji chętnych".

Drony nad Polską. Donald Trump porozmawiał z Karolem Nawrockim

Prezydent USA zareagował na doniesienie spływające z Polski. Najpierw zamieścił wpis na platformie Truth Social, gdzie napisał: "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów? Ruszamy". Później amerykański przywódca porozmawiał telefonicznie z Karolem Nawrockim.

Zdaniem CNN, Polska mogłaby poprosić USA o dostarczenie baterii Patriot, która byłaby rozmieszczona na granicy z Ukrainą. Obecnie w Rzeszowie znajduje się niemiecka wersja tego systemu.

Amerykańska stacja zauważa, że przywódca USA obiecywał w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z prezydentem Nawrockim dalsze wsparcie dla Polski. Powiedział nawet, że byłby otwarty na wysłanie więcej amerykańskich żołnierzy, "jeśli Polska będzie tego chciała". Nie wiadomo jednak, jak teraz - po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony - zareaguje Donald Trump.

Trump ma rozmawiać z Putinem. Ma apel do Europy

Kilka dni wcześniej amerykański prezydent oznajmił, że jest gotów, aby nałożyć nowe sankcje na Rosję. Trump rozmawiał bowiem we wtorek z europejskimi urzędnikami, którzy odwiedzili Waszyngton.

Podczas spotkania prezydent USA wezwał Europę do podniesienia ceł na nabywców rosyjskiej energii - czyli Chiny i Indie - nawet do 100 proc., - przekazało CNN, powołując się na swoje źródła. W spotkaniach uczestniczyli urzędnicy z Białego Domu, Departamentu Stanu i biura przedstawiciela handlowego USA.

Trump dodał, że wkrótce odbędzie rozmowę z Władimirem Putinem. Później, we wtorek, przekazał, że ta może odbyć się "w tym tygodniu lub na początku przyszłego".

"Wydarzenia". Rosyjskie drony nad Polską. Relacje świadków Polsat News