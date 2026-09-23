W skrócie Kiriłł Dmitrijew, współpracownik Władimira Putina, ma udać się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, w tym ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Wizyta Dmitrijewa w Nowym Jorku zbiega się z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio informował, że Putin otrzymał zaproszenie na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Rosja nie planuje przerwy w "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie.

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Wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew wyrusza w środę do USA, gdzie spotka się z przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa, w tym Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła.

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Wizyta Dmitrijewa w Stanach Zjednoczonych, uzgodniona z Putinem, odbędzie się w Nowym Jorku przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - przekazały źródła.

Rozmowy mają być kontynuacją spotkania przedstawicieli USA z Putinem, które odbyło się wcześniej w tym miesiącu na Kremlu.

Jedno ze źródeł powiedziało, że celem wizyty jest podtrzymanie dialogu między Rosją a USA oraz kontynuowanie działań na rzecz doprowadzenia do zawarcia pokoju w Ukrainie.

Putin z zaproszeniem na szczyt G20. "Mamy nadzieję"

W środę w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Po tych rozmowach Rubio przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Poinformował też, że Putin został zaproszony na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.

- Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem Trumpem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że Putin przyjmie to zaproszenie - powiedział Rubio, zapytany, czy jest planowany kolejny szczyt Trumpa z Putinem.

Sekretarz stanu podkreślił, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku Trump rozmawiał z Putinem "co najmniej" kilkanaście razy.

Szczyt przywódców krajów G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami. Wśród zaproszonych państw znalazła się Polska, którą będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Ławrow o wojnie w Ukrainie. "Nie zamierzamy robić przerwy"

We wtorek prezydent USA wezwał Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Tymczasem podczas środowej debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie zamierza robić przerwy w "specjalnej operacji wojskowej". W taki sposób strona rosyjska nazywa pełnoskalową wojnę Rosji przeciw Ukrainie.

- Chciałbym powtórzyć, że nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej. Europa po prostu chce zrobić przerwę i wykorzystać ją, aby dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne - powiedział Ławrow, występując w Radzie tuż po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.

W długim wystąpieniu rosyjski minister oskarżył europejskich przywódców o sprowokowanie wojny, twierdząc, że gdyby nie oni, Ukraina nadal miałaby dziś granice z 1991 r. Oskarżył też Europę o doprowadzenie do upadku "porozumienia z Anchorage", do jakiego rzekomo doszło w sierpniu 2025 roku podczas spotkania Trumpa i Putina na Alasce.



