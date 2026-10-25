Wysłannik papieża w Rosji. Ukraińcy ujawniają szczegóły rozmów

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Wyciekły nowe informacje o niedawnej wizycie przedstawiciela Watykanu kard. Matteo Zuppiego w Rosji. Zdaniem Ukraińców duchowny spotkał się w państwie Władimira Putina bezpośrednio z ukraińskimi jeńcami. To pierwsza taka sytuacja od początku pełnoskalowej wojny.

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Kardynał Matteo Zuppi
Kardynał Matteo ZuppiLapini/Fotogramma / Zuma PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Kardynał Matteo Zuppi, wysłannik Watykanu, uzyskał podczas wizyty w Moskwie bezpośredni dostęp do ukraińskich jeńców wojennych, co potwierdził rzecznik Dmytro Łubinec.
  • Ukraiński rzecznik praw człowieka poinformował, że po spotkaniu z duchownym jeńcy byli wizytowani przez przedstawicieli rosyjskiej rzecznik praw człowieka Jany Lantratowej.
  • Dyplomatyczne działania Watykanu koncentrują się na kwestiach jeńców oraz powrotu dzieci wywiezionych do Rosji, a Ukraina omawia teraz możliwość kolejnej wymiany więźniów.
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Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, specjalny wysłannik Watykanu ds. Ukrainy kardynał Matteo Zuppi, był w Rosji pod koniec września. 

Szczegóły ostatniej podróży do Rosji kościelnego dostojnika owiane były tajemincą, ale głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Ukrainy.

Wizyta kościelnego dostojnika w Moskwie. Kijów o szczegółach

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał na platformie Telegram szczegóły wizyty duchownego w Moskwie.

"Po raz pierwszy od 2022 roku przedstawiciel innego państwa - kardynał Matteo Zuppi - uzyskał bezpośredni kontakt z ukraińskimi jeńcami wojennymi" - napisał Dmytro Łubinec.

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Ukrainiec dodał, że kardynał "regularnie spotyka się z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Lantratową".

Jak dodał, wizyta duchownego przyniosła skutek. Ukraina omawia teraz bowiem możliwość kolejnej wymiany jeńców z Rosją. Z kolei ukraińcy jeńcy twierdzą, że po wizycie Zuppiego odwiedzili ich rosyjscy urzędnicy.

"Co więcej, obrońcy potwierdzili, że zaczęli ich odwiedzać również przedstawiciele rosyjskiej rzeczniczki praw człowieka" - napisał Łubinec.

Kard Zuppi regularnie odwiedza Moskwę. Kwestia jeńców wojennych w tle

Wrześniowa wizyta kardynała Zuppiego w Moskwie była trzecią od początku agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Misja szefa włoskiego episkopatu, metropolity Bolonii, jest skoncentrowana zawsze na kwestiach jeńców oraz powrotu do domu ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji.

W ostatnich miesiącach Watykan znów nasiliła starania dyplomatyczne, by doprowadzić do zakończenia wojny. Niedawno do Ukrainy i Rosji apelował choćby papież Leon XIV, by zatrzymać działania wojenne w Ołeszkach i pozwolić na ewakuację ludności cywilnej walczącej tam o przetrwanie w strasznych warunkach.

W sierpniu wizytę w Moskwie złożył szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który spotkał się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem oraz z doradcą rosyjskiego przywódcy Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem.

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