Nie żyje 55-letni Polak, który zaginął w poniedziałek w okolicach szczytu Bystra - przekazali ratownicy z Horskiej Záchrannej Služby. Ciało mężczyzny odnalazły służby na terenie Doliny Gaborowej.

W czwartek słowaccy ratownicy poinformowali o odnalezieniu ciała poszukiwanego 55-letniego Polaka w jednym z wąwozów prowadzących do Doliny Gaborowej, około 150 metrów poniżej szczytu Bystra. Słowackie służby przekazały, że prawdopodobnie doszło do poślizgnięcia i upadku mężczyzny, w wyniku którego doznał on śmiertelnych obrażeń.

Zwłoki wydobyto z trudno dostępnego terenu za pomocą sprzętu linowego, a następnie przetransportowano na noszach do ujścia Doliny Raczkowej i przekazano członkom Słowackich Sił Zbrojnych oraz lekarzowi przeprowadzającemu badanie.

HZS złożyła kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego mężczyzny.

Słowacja. Zaginięcie 55-letniego mężczyzny w Tatrach

55-letni turysta z Nowego Sącza w poniedziałek po zdobyciu najwyższego szczytu Tatr Zachodnich - Bystrej, stracił kontakt z rodziną.

    Jak poinformowała Horska Zachranna Służba (HZS), Polak 20 października wyruszył na Bystrą trasą przez Raczkową Dolinę, pozostawiając samochód na parkingu przy wejściu do tej doliny w pobliżu miejscowości Pribylina.

    Słowacja. Wysłał zdjęcie ze szczytu. Potem kontakt się urwał

    Około godziny 13.30 przesłał rodzinie zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej. Od tego momentu nie było z nim kontaktu.

    Rodzina turysty zgłosiła we wtorek jego zaginięcie, a jego poszukiwania rozpoczęli ratownicy z TOPR. Podejrzewano, że mógł się znaleźć po słowackiej stronie gór, dlatego do pomocy włączyła się Horska Zachranna Służba.

    Akcja poszukiwawcza ze strony słowackiej prowadzona była na ziemi, zaangażowano również kynologów z psami asystującymi, a poszukiwania prowadzono również z powietrza - z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, w tym urządzenia "Lifeseeker".

    W niesprzyjającej pogodzie sprawdzano spadochrony prowadzące ze szczytu Bystrej do dolin Gaborowej i Kamienistej.

    Ratownicy TOPR prowadzili natomiast poszukiwania od strony północnej.

