Niecodzienna sytuacja we Włoszech. "Teraz będę mógł wrócić do was z podniesioną głową" - tak brzmi fragment anonimowego listu, który otrzymali właściciele baru Simposio w Trydencie. Autor przypomniał o pewnym incydencie sprzed 15 lat, do którego doszło w tym lokalu i dołączył pieniądze.