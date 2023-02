Około godziny 21 w sobotę numer alarmowy w Austin rozgrzał się do czerwoności. Operatorzy otrzymywali informację o blokadzie skrzyżowań w centrum miasta i nielegalnie używanych środkach pirotechnicznych.

"Otrzymywaliśmy informacje o kilku ścigających się pojazdach, które okrążały skrzyżowania i przejeżdżały na czerwonych światłach" - czytamy w komunikacie policji z Austin. Po interwencji funkcjonariuszy tłum rozpraszał się, by kilkanaście minut pojawić się na innym skrzyżowaniu. Zabawa w "kotka i myszkę" trwała do godz. 2 w nocy, gdy uczestnicy ostatecznie zaczęli rozchodzić się do domów.

"Podczas tych incydentów tłum rzucał kamieniami i butelkami oraz celował laserami w funkcjonariuszy. Jeden z policjantów doznał obrażeń niezagrażających życiu. Po otrzymaniu pomocy w lokalnym szpitalu został wypisany do domu" - przekazała policja.

Podpaleni widzowie, eksplozja na masce radiowozu

Nagrania z zajść trafiły do sieci. Na jednym z nich widać tłum obserwujący auto, które "driftuje" przez ogień. W pewnym momencie dochodzi do niewielkiej eksplozji, a gapie stają w płomieniach. Część z nich ucieka, niektórzy zdejmują ubrania. Gdy udaje się ugasić ogień słychać... śmiechy i wiwaty. Stan osób poszkodowanych jest nieznany.

Na innym opublikowanym nagraniu widać, jak policyjny radiowóz cofa się przed napierającym tłumem. W pewnym momencie na masce pojazdu eksploduje fajerwerk.