W skrócie Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta Krakowa w poniedziałek, a możliwe jest także porozumienie z PSL dotyczące wspólnego kandydata.

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego rozpoczęły się przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, a jako potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala.

Swoich kandydatów na urząd prezydenta Krakowa ujawniły Nowa Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Partia Razem i Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.

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24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Teraz odbędą się przedterminowe wybory na nowego włodarza miasta.

Podczas piątkowego briefingu w Warszawie Donald Tusk potwierdził, że rozmawiał z szefem PSLWładysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie.

- Rozmawialiśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - red.) o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji - podkreślił.

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Tusk: W poniedziałek ogłosimy kandydata

Premier dodał, że niektóre partie z koalicji "mają już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli". - W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji (Obywatelskiej) i PSL-u albo Koalicji - zapowiedział.

Politycy KO przekazali, że w ugrupowaniu trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na prezydenta Krakowa, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Najczęściej powtarzane są trzy nazwiska: senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.

Jednocześnie centrala partii przygląda się sytuacji w regionie. Po odwołaniu małopolskiego zarządu KO taki sam los może spotkać krakowską strukturę. Po przegranym referendum Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego małopolskiejKoalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu; komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka KO Dorota Niedziela.

Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa? Partie podają nazwiska

W najbliższy poniedziałek o godz. 17. nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma ogłosić Nowa Lewica.

Prawo i Sprawiedliwość podało zaś, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki.

Kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski.

Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka Marianna Schreiber.





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