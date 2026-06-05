Wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Tusk zdradził możliwe scenariusze
Donald Tusk zapowiedział, że w poniedziałek Koalicja Obywatelska przedstawi swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Możliwy jest scenariusz ogłoszenia wspólnego kandydata KO i PSL. Decyzja ma zapaść po rozmowie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta Krakowa w poniedziałek, a możliwe jest także porozumienie z PSL dotyczące wspólnego kandydata.
- Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego rozpoczęły się przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, a jako potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala.
- Swoich kandydatów na urząd prezydenta Krakowa ujawniły Nowa Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Partia Razem i Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.
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24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Teraz odbędą się przedterminowe wybory na nowego włodarza miasta.
Podczas piątkowego briefingu w Warszawie Donald Tusk potwierdził, że rozmawiał z szefem PSLWładysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie.
- Rozmawialiśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - red.) o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji - podkreślił.
Wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Tusk: W poniedziałek ogłosimy kandydata
Premier dodał, że niektóre partie z koalicji "mają już swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli". - W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji (Obywatelskiej) i PSL-u albo Koalicji - zapowiedział.
Politycy KO przekazali, że w ugrupowaniu trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na prezydenta Krakowa, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
Najczęściej powtarzane są trzy nazwiska: senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.
Jednocześnie centrala partii przygląda się sytuacji w regionie. Po odwołaniu małopolskiego zarządu KO taki sam los może spotkać krakowską strukturę. Po przegranym referendum Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego małopolskiejKoalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu; komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka KO Dorota Niedziela.
Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa? Partie podają nazwiska
W najbliższy poniedziałek o godz. 17. nazwisko swojego kandydata na prezydenta Krakowa ma ogłosić Nowa Lewica.
Prawo i Sprawiedliwość podało zaś, że kandydatem partii będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki.
Kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski.
Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka Marianna Schreiber.