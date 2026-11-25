W skrócie Armia amerykańska przeprowadziła w stanie Iowa kontrolowaną detonację 68 beczek zawierających niebezpieczny azydek ołowiu, składowany w zakładach w Middletown przez 15 lat.

Mimo obaw o powstanie toksycznej chmury organy ochrony środowiska po operacji nie wykryły w powietrzu obecności cząstek ołowiu.

Operacja wzbudziła kontrowersje polityczne: Donald Trump pochwalił działania armii, natomiast przedstawiciele opozycji zarzucili administracji chaos i brak przejrzystości.

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Urzędnicy twierdzili, że w przypadku 68 beczek z azydkiem ołowiu - całe amerykańskie zapasy zdegradowanego materiału - istniało ryzyko samoistnej eksplozji, w związku z czym konieczne było przeprowadzenie kontrolowanej detonacji.

Przeprowadzono ją w zakładach produkujących amunicję w Middletown w stanie Iowa, gdzie materiały te składowano przez ponad 15 lat. Substancje były zbyt niestabilne, aby można było je bezpiecznie przetransportować w inne miejsce - donosi agencja AFP.

68 beczek z groźną substancją. Potężna detonacja w stanie Iowa

Huk związany z wybuchem był tak potężny, że był słyszalny w odległości około 15 kilometrów od miejsca detonacji.

Amerykańska armia ostrzegała, że eksplozja może spowodować powstanie chmury zawierającej cząsteczki ołowiu, która może rozprzestrzenić się na odległość nawet około 160 kilometrów. Przewidywano, że skutki detonacji mogą dotknąć tysięcy mieszkańców oraz około 350 gospodarstw rolnych.

Detonacja azydku ołowiu na terenie zakładów Iowa Army Ammunition Plant SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES AFP

Część okolicznych mieszkańców wezwano do ewakuacji, natomiast osobom żyjącym w dalszej odległości od miejsca detonacji nakazano pozostać w domach i zamknąć wszystkie okna.

Wielka detonacja w Iowa. Trump: Działania przerosły oczekiwania

By ograniczyć skutki potencjalne ryzyko, wdrożone zostały "szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa". Na miejscu m.in. ustawiono duże zbiorniki z wodą, aby stłumić wybuch i zapobiec przedostawaniu się cząsteczek ołowiu do atmosfery. Ponadto armia podjęła próbę ograniczenia siły eksplozji oraz rozprzestrzeniania się substancji poprzez pokrycie zewnętrznych ścian magazynów specjalną substancją.

Według organów ochrony środowiska po zakończeniu działań w powietrzu nie wykryto obecności cząstek ołowiu. - Zredukowaliśmy ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Middletown i okolicznych miejscowości w stanie Iowa do poziomu tak bliskiego zeru, jak to tylko możliwe - powiedział po eksplozji generał dywizji armii amerykańskiej Eric Shirley, określając operację jako "ogromny sukces".

"Wstępne doniesienia z Iowa wskazują, że działania armii znacznie przerosły oczekiwania" - pochwalił działania armii Donald Trump za pośrednictwem platformy społecznościowej Truth Social.

Zamieszanie wokół detonacji w Iowa. "Ludzie potrzebują przejrzystych informacji"

Pułkownik Aaron Teller, kierujący zespołem ekspertów ds. materiałów wybuchowych, poinformował, że ostatnia tak duża operacja utylizacji azydku ołowiu miała miejsce w 1977 roku, kiedy to około 3175 kilogramów tej substancji zniszczono na otwartym terenie w Kolorado.

Po środowej eksplozji Rob Sand, wybrany na gubernatora stanu Iowa z ramienia Partii Demokratycznej, wyraził uznanie dla "ekspertów na miejscu, którzy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby detonacja była jak najbezpieczniejsza". Zauważył jednocześnie, że "przygotowania do detonacji nigdy nie powinny być tak chaotyczne i niejasne".

Detonacja pierwotnie była zaplanowana na miniony piątek. Potem termin przesunięto o trzy dni. Następnie prezydent Trump ponownie wstrzymał operację, aby później ostatecznie wyrazić zgodę na jej przeprowadzenie. Plan detonacji drogą sądową próbowały zablokować organizacje ekologiczne.

Przedstawiciel Izby Reprezentantów Hakeem Jeffries skrytykował administrację Trumpa, stwierdzając, ze ta "wielokrotnie udowodniła, że nie można jej powierzyć dbania o zdrowie, bezpieczeństwo i dobro zwykłych Amerykanów".

- Ludzie potrzebują przejrzystych informacji, a nie mglistych zapewnień o bezpieczeństwie, składanych przez Departament Obrony, na którego czele stoi skrajnie niekompetentny sekretarz - oświadczył.

Źródło: AFP



