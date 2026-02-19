W skrócie "Der Spiegel" podał, że ukraiński zespół, powiązany z wysadzeniem Nord Stream, omawiał plany sabotażu z agentami CIA. Służba prasowa agencji nazwała te informacje "całkowicie fałszywymi".

W raporcie podano, iż Amerykanie początkowo nie sprzeciwiali się tym planom, jednak później ostrzegli Ukraińców przed realizacją ataku.

Serhij K., podejrzany o koordynację ataku na Nord Stream, został aresztowany we Włoszech i przekazany stronie niemieckiej.

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" twierdzi, że grupa Ukraińców, która ma stać za wysadzeniem gazociągu Nord Stream, omawiała plany sabotażu z agentami CIA.

Dziennikarze tygodnika dotarli do kilku rozmówców w Ukrainie, którzy posiadali wiedzę o kontaktach między ukraińskim zespołem a Amerykanami. Wcześniej ich informacje okazały się precyzyjne i potwierdziły je niemieccy śledczy z Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

Wysadzenie Nord Stream. Media o tajnych rozmowach Ukraińców i CIA

Jak czytamy w artykule, Amerykanie wiedzieli o planach ataku znacznie wcześniej niż się wydaje. Według raportu, na którym opiera się "Der Spiegel", członkowie ukraińskiej grupy oraz osoby z CIA spotkali się wiosną 2022 roku w Kijowie. Wówczas wymieniono po raz pierwszy szczegóły dotyczące przygotowania sabotażu.

Na tym etapie rozmówcy CIA mieli wysłuchiwać z zainteresowaniem pomysłu i mu się nie sprzeciwiać. Po kolejnych spotkaniach Ukraińcy odnieśli wrażenie, że Amerykanie mogą pomóc w finansowym aspekcie planu.

Jak przytacza "Der Spiegel", USA nigdy nie były "wielkim fanem" Nord Stream. Na początku 2022 roku ówczesny prezydent Joe Biden zagroził zakończeniem projektu, w przypadku zbrojnej agresji Kremla na Ukrainę.

Według raportu, Amerykanie zmienili później zdanie co do ataku i ostrzegli Ukraińców, aby ci nie realizowali swojego planu. Waszyngton miał bowiem odradzać ukraińskiemu zespołowi dokonanie sabotażu w obawie o eskalację konfliktu i konsekwencje polityczne.

Media: Niemcy wiedziały o planowanym ataku na Nord Stream. Zlekceważyli informacje

W czerwcu 2022 roku holenderski wywiad wojskowy (MIVD) rzekomo otrzymał od ukraińskiego źródła szczegółowy plan uderzenia na gazociąg. Informację przekazano do CIA i niemieckich służb. Waszyngton ostrzegł również oficjalnie Berlin.

Niemcy przyjęli tę wiadomość sceptycznie, gdyż w raporcie podano oczekiwaną datę operacji, która już minęła. Uznano zatem, że zagrożenie też minęło. Jak jednak przekazał "Spiegel", USA miały do samego końca podejmować próby powstrzymania ataku. Przedstawiciel CIA w Kijowie miał bezpośrednio interweniować w Biurze Prezydenta Ukrainy, domagając się odwołania operacji.

Służba prasowa CIA, na pytanie o komentarz w tej sprawie, nazwała informacje pochodzące z anonimowych źródeł "całkowicie fałszywymi".

Wysadzenie gazociągu Nord Stream. Podejrzany przebywa w areszcie

Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.

Według niemieckiej prokuratury Serhij K. wypłynął jachtem wraz z kilkoma innymi osobami z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy, posługując się fałszywymi dokumentami tożsamości i korzystając z pomocy pośredników.

Podejrzanym o skoordynowanie ataku na gazociąg Nord Stream jest Serhij K. 49-latek to były wojskowy. Został aresztowany w sierpniu 2025 roku we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Od czasu aresztowania K. przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie w listopadzie przez 11 dni prowadził strajk głodowy. Również w listopadzie włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Pod koniec listopada Serhij K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

Źródła: "Der Spiegel", Europejska Prawda

