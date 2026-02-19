Wysadzenie Nord Stream. Zaskakujące doniesienia mediów, chodzi o Amerykanów

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Ukraiński zespół, który miał stać za wysadzeniem gazociągu Nord Stream, omawiał plany sabotażu z agentami CIA - wynika z ustaleń "Der Spiegel". Amerykanie początkowo nie sprzeciwiali się rozmowom, lecz ostatecznie ostrzegali przed realizacją tych działań i próbowali powstrzymać atak. Służba prasowa CIA nazwała informacje pochodzące z anonimowych źródeł "całkowicie fałszywymi".

Rozległy wir wodny unoszący się na powierzchni morza, obok widoczny herb Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych.
Wraca sprawa Nord Stream. Niemiecka prasa o tajnych rozmowach Ukraina-USAHANDOUT / SWEDISH COAST GUARD/BEATA ZAWRZEL / NURPHOTOAFP

W skrócie

  • "Der Spiegel" podał, że ukraiński zespół, powiązany z wysadzeniem Nord Stream, omawiał plany sabotażu z agentami CIA. Służba prasowa agencji nazwała te informacje "całkowicie fałszywymi".
  • W raporcie podano, iż Amerykanie początkowo nie sprzeciwiali się tym planom, jednak później ostrzegli Ukraińców przed realizacją ataku.
  • Serhij K., podejrzany o koordynację ataku na Nord Stream, został aresztowany we Włoszech i przekazany stronie niemieckiej.
Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" twierdzi, że grupa Ukraińców, która ma stać za wysadzeniem gazociągu Nord Stream, omawiała plany sabotażu z agentami CIA.

Dziennikarze tygodnika dotarli do kilku rozmówców w Ukrainie, którzy posiadali wiedzę o kontaktach między ukraińskim zespołem a Amerykanami. Wcześniej ich informacje okazały się precyzyjne i potwierdziły je niemieccy śledczy z Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

Wysadzenie Nord Stream. Media o tajnych rozmowach Ukraińców i CIA

Jak czytamy w artykule, Amerykanie wiedzieli o planach ataku znacznie wcześniej niż się wydaje. Według raportu, na którym opiera się "Der Spiegel", członkowie ukraińskiej grupy oraz osoby z CIA spotkali się wiosną 2022 roku w Kijowie. Wówczas wymieniono po raz pierwszy szczegóły dotyczące przygotowania sabotażu.

Na tym etapie rozmówcy CIA mieli wysłuchiwać z zainteresowaniem pomysłu i mu się nie sprzeciwiać. Po kolejnych spotkaniach Ukraińcy odnieśli wrażenie, że Amerykanie mogą pomóc w finansowym aspekcie planu.

    Jak przytacza "Der Spiegel", USA nigdy nie były "wielkim fanem" Nord Stream. Na początku 2022 roku ówczesny prezydent Joe Biden zagroził zakończeniem projektu, w przypadku zbrojnej agresji Kremla na Ukrainę.

    Według raportu, Amerykanie zmienili później zdanie co do ataku i ostrzegli Ukraińców, aby ci nie realizowali swojego planu. Waszyngton miał bowiem odradzać ukraińskiemu zespołowi dokonanie sabotażu w obawie o eskalację konfliktu i konsekwencje polityczne.

    Media: Niemcy wiedziały o planowanym ataku na Nord Stream. Zlekceważyli informacje

    W czerwcu 2022 roku holenderski wywiad wojskowy (MIVD) rzekomo otrzymał od ukraińskiego źródła szczegółowy plan uderzenia na gazociąg. Informację przekazano do CIA i niemieckich służb. Waszyngton ostrzegł również oficjalnie Berlin.

    Niemcy przyjęli tę wiadomość sceptycznie, gdyż w raporcie podano oczekiwaną datę operacji, która już minęła. Uznano zatem, że zagrożenie też minęło. Jak jednak przekazał "Spiegel", USA miały do samego końca podejmować próby powstrzymania ataku. Przedstawiciel CIA w Kijowie miał bezpośrednio interweniować w Biurze Prezydenta Ukrainy, domagając się odwołania operacji.

      Służba prasowa CIA, na pytanie o komentarz w tej sprawie, nazwała informacje pochodzące z anonimowych źródeł "całkowicie fałszywymi".

      Wysadzenie gazociągu Nord Stream. Podejrzany przebywa w areszcie

      Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.

      Według niemieckiej prokuratury Serhij K. wypłynął jachtem wraz z kilkoma innymi osobami z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy, posługując się fałszywymi dokumentami tożsamości i korzystając z pomocy pośredników.

      Podejrzanym o skoordynowanie ataku na gazociąg Nord Stream jest Serhij K. 49-latek to były wojskowy. Został aresztowany w sierpniu 2025 roku we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

      Od czasu aresztowania K. przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie w listopadzie przez 11 dni prowadził strajk głodowy. Również w listopadzie włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

      Pod koniec listopada Serhij K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

      Źródła: "Der Spiegel", Europejska Prawda

