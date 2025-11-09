W skrócie Serhij K., zatrzymany we Włoszech pod zarzutem udziału w wysadzeniu gazociągu Nord Stream, znajduje się w stanie krytycznym z powodu trwającego od 10 dni strajku głodowego.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubiniec zaangażował się w obronę praw Serhija K., wysyłając oficjalne pisma do władz Włoch i Unii Europejskiej.

Serhij K. domaga się poszanowania jego podstawowych praw i lepszych warunków przetrzymywania.

"Spotkałem się z Haliną - żoną Serhija K., który został aresztowany we Włoszech pod zarzutem udziału w wybuchu Nord Stream. Powiedziała mi, że Serhij kontynuuje swój strajk głodowy i znajduje się w stanie krytycznym" - przekazał za pośrednictwem Telegrama Lubiniec.

Poinformował również, że zaangażował się w sprawę i "podjął kilka konkretnych kroków".

"Wysłano oficjalne listy w moim imieniu do ministra spraw zagranicznych Ukrainy, ministra sprawiedliwości Włoch, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Piny Picierno, rzecznika praw obywatelskich Włoch i regionu Lacjum Marino Fardellego oraz do Narodowego Rzecznika Praw Osób Pozbawionych Wolności (we Włoszech - red.)" - dodał ukraiński rzecznik praw obywatelskich.

Ukrainiec podejrzany w sprawie Nord Stream. "To nieakceptowalne"

Rzecznik praw obywatelskich Ukrainy poinformował również, że we Włoszech sprawą Serhija K. zajmuje się jego doradca Ołeksandr Horodetski, którzy wziął udział w proteście przeciwko zatrzymaniu Ukraińca oraz osobiście dostarczył list ukraińskiego rzecznika włoskiemu ministrowi sprawiedliwości.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby chronić prawa obywatela Ukrainy. Zamknięcie Serhija w więzieniu o zaostrzonym rygorze w nieodpowiednich warunkach jest nieakceptowalne i narusza Konwencję Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności" - podkreślił Lubiniec.

Serhij K. prowadzi strajk głodowy. Domaga się poszanowania jego praw

Serhij K. odmawia jedzenie od 31 października. Adwokat Ukraińca przekazał, że jego klient domaga się poszanowania jego podstawowych praw w tym odżywiania zgodnie z jego stanem zdrowia, przetrzymywania go w godnych warunkach czy traktowania jak innych więźniów.

Mężczyzna został zatrzymany przez włoskie władze w sierpniu w okolicach Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Niemieccy śledczy zarzucają mu bowiem organizację ataku na gazociąg Nord Stream. Według nich, Serhij K. wraz ze swoimi towarzyszami mieli wynająć jacht, popłynąć pod gazociąg, a następnie nurkowie mieli przyczepić do jego nitek materiały wybuchowe. Po całej akcji, wszyscy uczestnicy akcji mieli wrócić na Ukrainę.

49-letni Ukrainiec nie przyznaje się do winy. Mimo to 27 października sąd apelacyjny w Bolonii wyraził zgodę na przekazanie Serhija K. niemieckim służbom.

