Włoskie media podały, że stary bilet w worku na odpady zmieszane został znaleziony w pojemniku niewłaściwego koloru.

Pracownicy służb komunalnych z Piacenzy, zbierający odpady, przeprowadzili inspekcję worka i znaleźli w nim imienny bilet, co pozwoliło im ustalić dane osoby, która wyrzuciła worek.

Włochy. Grzywna za nieprawidłową segregację śmieci

Mężczyzna otrzymał pocztą zawiadomienie o grzywnie w wysokości 204 euro za nieprawidłowe wyrzucenie odpadów.

Twierdzi on, że nie popełnił błędu i przypuszcza, że to ktoś inny przez pomyłkę lub dla żartu przeniósł jego worek z jednego kontenera do drugiego - zaznaczyła lokalna prasa z regionu Emilia-Romania.

