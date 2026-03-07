Wyrzucił śmieci i zapłacił ponad 200 euro. Wszystko przez stary bilet
Stary bilet lotniczy, wyrzucony do niewłaściwego pojemnika na odpady, kosztował mieszkańca Piacenzy we Włoszech ponad 200 euro. Służby komunalne zidentyfikowały mężczyznę, który pomylił kontenery i wymierzyły mu karę. Oskarżony twierdzi, że ktoś mógł przenieść jego odpady do innego kosza.
Włoskie media podały, że stary bilet w worku na odpady zmieszane został znaleziony w pojemniku niewłaściwego koloru.
Pracownicy służb komunalnych z Piacenzy, zbierający odpady, przeprowadzili inspekcję worka i znaleźli w nim imienny bilet, co pozwoliło im ustalić dane osoby, która wyrzuciła worek.
Włochy. Grzywna za nieprawidłową segregację śmieci
Mężczyzna otrzymał pocztą zawiadomienie o grzywnie w wysokości 204 euro za nieprawidłowe wyrzucenie odpadów.
Twierdzi on, że nie popełnił błędu i przypuszcza, że to ktoś inny przez pomyłkę lub dla żartu przeniósł jego worek z jednego kontenera do drugiego - zaznaczyła lokalna prasa z regionu Emilia-Romania.