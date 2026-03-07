Wyrzucił śmieci i zapłacił ponad 200 euro. Wszystko przez stary bilet

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Stary bilet lotniczy, wyrzucony do niewłaściwego pojemnika na odpady, kosztował mieszkańca Piacenzy we Włoszech ponad 200 euro. Służby komunalne zidentyfikowały mężczyznę, który pomylił kontenery i wymierzyły mu karę. Oskarżony twierdzi, że ktoś mógł przenieść jego odpady do innego kosza.

Pięć pojemników na odpady różnych kolorów na chodniku we Włoszech, w tle drzewa i samochody.
Włochy. Stary bilet lotniczy wyrzucony do niewłaściwego śmietnika Simone PadovaniGetty Images

Włoskie media podały, że stary bilet w worku na odpady zmieszane został znaleziony w pojemniku niewłaściwego koloru.

Pracownicy służb komunalnych z Piacenzy, zbierający odpady, przeprowadzili inspekcję worka i znaleźli w nim imienny bilet, co pozwoliło im ustalić dane osoby, która wyrzuciła worek.

    Włochy. Grzywna za nieprawidłową segregację śmieci

    Mężczyzna otrzymał pocztą zawiadomienie o grzywnie w wysokości 204 euro za nieprawidłowe wyrzucenie odpadów.

    Twierdzi on, że nie popełnił błędu i przypuszcza, że to ktoś inny przez pomyłkę lub dla żartu przeniósł jego worek z jednego kontenera do drugiego - zaznaczyła lokalna prasa z regionu Emilia-Romania.

