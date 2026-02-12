Wyrok ws. próby zamachu stanu. Były koreański minister skazany

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Były minister spraw wewnętrznych Korei Południowej Lee Sang-min został w czwartek skazany przez sąd w Seulu na siedem lat pozbawienia wolności. Wyrok zapadł w związku z jego udziałem w zamachu stanu jakiego w 2024 roku próbował dokonać ówczesny prezydent Yoon Suk Yeol.

Trzech mężczyzn ubranych w ciemne garnitury idzie poważnym krokiem pod białym namiotem, w tle widać innych uczestników wydarzenia oraz drzewa z żółtymi liśćmi.
Od lewej: były prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol, były minister spraw wewnętrznych Lee Sang-min oraz były premier Han Duck-soo Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocketGetty Images

W skrócie

  • Były minister spraw zagranicznych Korei Południowej Lee Sang-min został skazany na siedem lat więzienia za udział w próbie zamachu stanu w 2024 roku.
  • Sąd uznał Lee za winnego współpracy przy odcięciu prądu i wody mediom krytycznym wobec prezydenta oraz składania fałszywych zeznań.
  • Wcześniej na 23 lata więzienia został skazany były premier Han Duck-soo, a na wyrok czeka także były prezydent Yoon Suk Yeol.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd w Seulu uznał Lee winnym odegrania kluczowej roli we wprowadzeniu w 2024 roku przez ówczesnego prezydenta Yoona stanu wojennego, co zostało uznane za próbę zamachu stanu.

Prokuratura domagała się wyroku 15 lat pozbawienia wolności dla Lee, oskarżając go o to, że w związku z wprowadzeniem stanu wojennego nakazał policji i straży pożarnej odcięcie prądu i wody mediom krytycznym wobec rządu prezydenta Yoona. Sąd uznał go winnym tego działania, a także składania fałszywych zeznań podczas procesu o impeachment prezydenta w lutym ubiegłego roku i skazał na siedem lat więzienia.

- To uderza w kluczowe wartości demokracji, dlatego wysoka kara jest nieunikniona niezależnie od tego, czy zamach stanu się powiódł czy nie. Uznano, że Lee nakazał straży pożarnej współpracę w celu odcięcia prądu i wody mediom oraz brał udział w powstaniu, a jego wina jest poważna - stwierdził sąd ogłaszając wyrok.

Zobacz również:

Były prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol
Świat

Południowokoreański sąd zdecydował. Były prezydent uznany winnym

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Sam Lee nie przyznawał się do winy. Twierdził również, że decyzja prezydenta Yoona o wprowadzeniu stanu wojennego nie powinna być uznana za próbę wywołania powstania w kraju.

    Korea Południowa. Kolejny wyrok ws. próby zamachu stanu

    Lee jest drugim członkiem gabinetu prezydenta Yoona, który usłyszał wyrok w związku z próbą przeprowadzenia zamachu stanu w kraju. W ubiegłym miesiącu na 23 lata pozbawienia wolności skazany został były premier Korei Południowej Han Duck-soo.

    Sam prezydent Yoon Suk Yeol również oczekuje na wyrok. Proces w sprawie próby przeprowadzenia przez niego zamachu stanu zakończył się w ubiegłym miesiącu. Prokuratura domaga się skazania byłego prezydenta na karę śmierci. Wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

    Do próby zamachu stanu doszło w Korei Południowej 3 grudnia 2024 roku. Wtedy to prezydent Yoon Suk Yeol ogłosił wprowadzenie w kraju stanu wojennego, oskarżając opozycję o kolaborację z Koreą Północną. Stan wojenny nie trwał jednak długo. Po kilku godzinach Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie uchyliło decyzję prezydenta.

    Źródło: Yonhap News Agency

    Zobacz również:

    Były premier Korei Południowej Han Duck-soo skazany. Sąd nie miał litości
    Świat

    Były premier skazany na 23 lata więzienia. Surowy wyrok w Korei Południowej

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Wydarzenia": Brytyjski wydał wyrok w sprawie morderstwa. Przełom nastąpił dzięki "Interwencji"Polsat News

    Najnowsze