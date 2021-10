Jak donosi "Rzeczpospolita", lekarze zakwalifikowali do usunięcia ciążę u 36-letniej kobiety (stwierdzając u płodu trisomię 21). Zabieg wyznaczono na 28 stycznia, ale odwołano go, kiedy 27 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r., który uznał za niekonstytucyjny przepis dopuszczający aborcję przy dużym prawdopodobieństwie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Postępowanie przed ETPC

Skarżąca uznała, że nie ma szans na zabieg w Polsce, wyjechała do Holandii i tam go dokonała. W tym stanie rzeczy kobieta zaskarżyła Polskę do ETPC, zarzucając władzom naruszenie art. 3 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zakaz nieludzkiego traktowania), art. 8 (prawo do życia rodzinnego) i niepraworządność (art. 6, czyli prawo do rzetelnego procesu).



Trybunał przyjął skargę do rozpoznania i wezwał polskie władze do ustosunkowania się do niej. "ETPC pyta m.in., czy ingerencja w prawa skarżącej była zgodna z prawem w kontekście składu TK, w którym, co wynika ze skargi, zasiadały osoby powołane na zajęte miejsca sędziowskie, są wątpliwości co do powołania Julii Przyłębskiej na prezesa TK. Wskazał też, że w sprawie orzekała sędzia Krystyna Pawłowicz, która wcześniej jako poseł PiS popierała skargę do TK" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Reklama