Po zatrzymaniu przez policję, Anderson sam poprosił sąd o niewyznaczanie dla niego kaucji.

Emocje podczas procesu. "Kto zabija dziecko?"

Po ponad dwóch latach procesu strony doszły do porozumienia. Na mocy ugody oskarżony przyznał się do wszystkich zarzucanych czynów. Za zabójstwa, okaleczenie, napaść i pobicie skazano go na potrójne dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W zamian prokurator Jason Hicks zrezygnował z planów ubiegania się o karę śmierci dla Andersona na prośbę rodzin ofiar.

- Nie chcą procesu. Nie chcą siedzieć na sali sądowej i wysłuchiwać wszystkich krwawych szczegółów na temat tego, co stało sięę z ich bliskimi - przekazał Hicks na zwołanej konferencji prasowej.

Na sali podczas ogłaszania wyroku była obecna Tasha Yates - matka czteroletniej Kaeos. W pewnym momencie nie wytrzymała emocji i krzyknęła: "Kto zabija dziecko? Kto tak robi?". Po tych słowach wybiegła z sali.

Niewybaczalna pomyłka urzędników

Złagodzenie kary dla Andersona było możliwe dzięki reformie wymiaru sprawiedliwości i decyzji republikańskiego gubernatora Kevina Stitta. Z ostatniego dochodzenia wynika, że doszło do... pomyłki.

Anderson swój pierwszy wniosek o ułaskawienie złożył do stanowej Rady ds. Ułaskawień i Zwolnień Warunkowych w lipcu 2019 r. Został on odrzucony. Jednak w niewytłumaczalny sposób, skazany został wpisany na listę więźniów, którym przysługuje zwolnienie niecały miesiąc później - w sierpniu 2019 r. Zgodnie z przepisami, Anderson nie mógł żłożyć ponownego wniosku w ciągu trzech lat od jego odrzucenia.

Nikt nie wychwycił pomyłki, a gubernator przychylił się do rekomendacji Rady.

"Delsie Pye oraz rodziny ofiar pozwały Stitta, Radę ds. Ułaskawień i inne organy działanie niezgodne przepisów i naruszenie praw obywatelskich" - informuje FOX10.