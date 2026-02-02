W skrócie Zakończony został proces Drogi Synodalnej, mający na celu wypracowanie zmian w Kościele katolickim w Niemczech.

Konferencja synodalna, w której uczestniczą biskupi i świeccy, rozpocznie swoje prace w listopadzie.

Regionalne gazety oceniają wprowadzone reformy jako niewielkie, mimo zachodzącej zmiany kulturowej i utraty wiernych.

W minioną sobotę zakończyła się ostatnia sesja plenarna "Drogi Synodalnej ku przyszłości Kościoła katolickiego w Niemczech" - procesu, który miał wypracować projekty zmian w niemieckim Kościele. Teraz biskupi i świeccy chcą kontynuować swoje rozmowy w nowym krajowym gremium - tak zwanej konferencji synodalnej. Gremium ma rozpocząć pracę w listopadzie.

Prezydent Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) Irme Stetter-Karp przypomniała, że przyczyną rozpoczęcia procesu były skandale związane z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele

Uczestnicy ostatniej sesji plenarnej, około 180 osób zgromadzonych w Stuttgarcie, krytycznie ocenili skuteczność dotychczasowego dialogu. Dotyczy on także żądania większego udziału i uprawnień dla świeckich, dostępu kobiet do święceń, błogosławieństwa dla par homoseksualnych oraz lepszej prewencji nadużyć.

Aktualną sytuację w Kościele katolickim komentują niektóre regionalne dzienniki.

Kościół gotowy na nowości? "Zaszła zmiana kulturowa"

"W rzeczywistości Droga Synodalna niewiele osiągnęła - jednak wszystko zmieniła" - czytamy w "Badische Zeitung".

"Nadal we wszystkich kontrowersyjnych kwestiach ostateczna decyzja należy do odpowiedniego biskupa, żadna kobieta nie została wyświęcona na kapłana ani przynajmniej na diakona, a zezwolenie na wygłaszanie kazań przez osoby niebędące kapłanami nadal jest wstrzymane. (…)" - zauważyli dziennikarze.

Jak podkreślono, jednocześnie na miejscu, w diecezjach, wiele rzeczy wygląda dziś zupełnie inaczej niż sześć lat temu. "Utworzono synodalne gremia, w których wierni wspólnie doradzają i opracowują opinie, prawo pracy nie pozwala Kościołowi na ingerencję w życie seksualne i związki jego pracowników, a ceremonie błogosławieństw dla par queer i rozwodników, którzy pobierają się ponownie, stały się codziennością" - opisał dziennik z Fryburga.

Autorzy opinii dodali, że choć w wielu miejscach wdrażanie postanowień wciąż napotyka trudności, "zaszła zmiana kulturowa".

Ludzie odchodzą z Kościoła. "Wydaje się być zajęty sobą"

"Schwabische Zeitung" zauważa, że podczas gdy "świat znajduje się w stanie wyjątkowym: systemy autorytarne się umacniają, wojny eskalują (…) i sytuacja globalna zmienia się dramatycznie", Kościół katolicki w Niemczech często wydaje się być zajęty sam sobą.

"Rozpoczęta w 2019 roku Droga Synodalna była koniecznością, jednak to, co zaczęło się jako nowy początek, grozi skostnieniem w biurokratycznym katolicyzmie" - oceniono.

Według dziennika spotkania i dokumenty nie zastąpią wiarygodnego świadectwa. "Podczas gdy ludzie szukają oparcia, Kościół traci setki tysięcy wiernych - nie przez przypadek, lecz z powodu braku duchowej obecności. W obliczu kryzysów i społecznej niepewności pojawia się pytanie: Gdzie są kościoły? Jakie odpowiedzi dają? Reformy nie mogą być celem samym w sobie, lecz muszą prowadzić do tego, aby Kościół znów był zrozumiały, wiarygodny i bliski ludziom. Spojrzenie na papieża Leona XIV pokazuje: teraz jest czas na duchowe odnowienie, a nie na zajmowanie się samym sobą" - konstatuje gazeta z Ravensburga.

Przemiana zachodzi, ale wolno

Natomiast "Sudwest-Presse" stawia pytanie: Jak więc wygląda bilans po sześciu latach?

Gazeta przypomina, że "w bezprecedensowej otwartości świeccy i duchowni zmagali się o nowe zrozumienie katolickiej moralności seksualnej oraz koniec dyskryminacji osób homoseksualnych i queer, dyskutowali o nowych rolach dla kobiet w usługach kościelnych i większej władzy decyzyjnej dla świeckich". A jednak - jak dodaje - "postępy są skromne".

Choć prawo pracy w kościele zostało zmodernizowane, a nowe związki rozwodników mogą dostać błogosławieństwo, to w kwestii awansu kobiet niemal nic się nie zmieniło - podsumowuje gazeta z Ulm.

Deutsche Welle, Monika Sieradzka

Artykuł można przeczytać na stronie Deutsche Welle.

