W skrócie Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 22 osoby, które wyraziły skruchę i przyznały się do winy.

Decyzja reżimu tłumaczona była względami humanitarnymi i dobrem rodzin więźniów.

W ostatnich miesiącach na Białorusi zwolniono ponad 170 więźniów, w tym obywatela Polski.

Spośród 22 ułaskawionych, 20 zostało wcześniej skazanych za "przestępstwa o charakterze ekstremistycznym". Wszystkie te osoby przyznały się do zarzucanych im czynów, złożyły wnioski o akt łaski prezydenta i wyraziły skruchę - przekazała BiełTA.

Nie podano żadnych informacji o personaliach ułaskawionych osób. Wiadomo jedynie, że jest wśród nich 15 kobiet i siedmiu mężczyzn, a 11 osób ma niepełnoletnie dzieci.

Jak podkreślono, decyzja władz w Mińsku miała zostać podjęta "z przyczyn humanitarnych" i w interesie rodzin więźniów.

Białoruś. Dwie tury zwolnień z więzień. Wśród uwolnionych obywatel Polski

W grudniu białoruskie władze zdecydowały się na uwolnienie 123 więźniów politycznych. Z kolei we wrześniu uwolniono 52 osoby. Był to efekt rozmów prowadzonych z udziałem delegacji z USA, kierowanej przez specjalnego wysłannika prezydenta Donalda Trumpa, Johna Coale'a.

- Cieszymy się, że wśród osób, które odzyskują wolność, jest obywatel Polski oraz Aleś Bialacki (laureat Pokojowej Nagrody Nobla - red.). Razem z partnerami nie ustajemy w dążeniach do tego, by uwolniono także Andrzeja Poczobuta - przekazał kilkanaście dni temu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Poczobut to dziennikarz i przedstawiciel mniejszości polskiej na Białorusi. Przez reżim Łukaszenki został kilkukrotnie aresztowany. Obecnie przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W listopadzie prezydent Karol Nawrocki przyznał Poczobutowi Order Orła Białego.

