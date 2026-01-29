W skrócie Metropolita krakowski Grzegorz Ryś zdecydował o przeznaczeniu niedzielnej składki na pomoc dla Kijowa, co spotkało się z podziękowaniami ze strony ukraińskich duchownych.

Polska przekazała Ukrainie generatory prądu i ciepła oraz inne formy wsparcia, które mają pomóc mieszkańcom regionu Kijowa dotkniętym przerwami w dostawach energii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył kardynała Konrada Krajewskiego Orderem Zasługi III stopnia za okazane wsparcie.

"Zwierzchnik ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Swiatosław Szewczuk skierował pismo z podziękowaniem do Jego Eminencji Kardynała Grzegorza Rysia, arcybiskupa-metropolity krakowskiego, wyrażając wdzięczność za solidarność oraz wsparcie okazywane Ukrainie i jej stolicy w czasie trwającej wojny" - napisał na X szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Składka w kościele dla Kijowa. Ukraina dziękuję za pomoc

Szef dyplomacji Ukrainy przypomniał, że kilka dni temu kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, iż składka wiernych podczas niedzieli 1 lutego zostanie w całości przeznaczona na pomoc dla Kijowa.

Pieniądze zebrane w kościołach mają przede wszystkim stanowić budżet potrzebny do zakupu generatorów prądu i mobilnych źródeł ogrzewania. Mieszkańcy regionu Kijowa od kilku tygodni muszą liczyć się z przerwami w dostawach energii z powodu rosyjskich ataków.

"Jednocześnie Jego Eminencja poinformował, że pierwszy generator zostanie sfinansowany z jego osobistych środków, dając wyraz konkretnej i odpowiedzialnej solidarności chrześcijańskiej" - zauważył Sybiha.

Podziękowanie ukraińskiego arcybiskupa dla metropolity krakowskiego

Do swojego wpisu szef ukraińskiej dyplomacji dołączył list głównego arcybiskupa Kościoła Greckokatolickiego w Ukrainie do metropolity krakowskiego. "Pragnę serdecznie podziękować za solidarność i wsparcie w tym dramatycznym momencie" - napisał Swiatosław Szewczuk.

Ukraiński duchowny dodał, że apel polskiego kapłana "współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei (list do Efezjan), budząc falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach".

"W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd - poprzez ludzką troskę i empatię - podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy" - napisał arcybiskup Szewczuk.

Na podziękowania zareagował minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. "Kijów-Warszawa wspólna sprawa" - skomentował na platformie X.

Zełenski odznaczył kardynała Krajewskiego za pomoc Ukrainie

List do metropolity krakowskiego to niejedyna forma wdzięczności wobec polskich duchownych. 22 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył kardynała Konrada Krajewskiego Orderem Zasługi III stopnia.

Jałmużnik papieski został w ten sposób doceniony za "szczególną, szczerą i oddaną przyjaźń z Ukrainą".

- To odznaczenie nie jest dla jałmużnika - ja tylko wykonywałem moją kapłańską posługę. To wyróżnienie należy się ludziom dobrej woli, tym, którzy na przykład z Rzymu przynosili ubrania, żywność; tym, którzy umożliwili nam zakup ultrasonografów, generatorów, ośmiu karetek pogotowia, które zostały dostarczone na Ukrainę - mówił Krajewski, cytowany przez Vatican News.

Od początku pełnoskalowej wojny - według serwisu eKai - kardynał Krajewski był w Ukrainie 10 razy, dostarczając żywność, generatory ciepła i środki medyczne.

Mróz w Kijowie, ludzie odcięci od ogrzewania

Kijów mierzy się z poważnymi problemami zasilania energetycznego i dostaw ciepła do mieszkań. We wtorek ponad 700 tys. mieszkańców pozostawało bez dostępu do prądu - według lokalnych władz.

Agencja Ukrinform podała, że w najbliższy weekend prognozuje się spadek temperatury do 12-26 stopni poniżej zera oraz lekkie opady śniegu i lód na drogach.

Polska wspiera Ukraińców w walce z trudnymi warunkami pogodowymi. W czwartek przekazano, że obwód kijowski otrzymał od Polaków 35 generatorów o różnej mocy i 18 generatorów ciepła. Łącznie do końca stycznia zostanie dostarczonych 379 takich urządzeń.

"Przekazanie pierwszej partii miało miejsce dziś. Uczestniczyli w nim wicepremier ds. odbudowy, minister ds. rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy Ołeksij Kułeba, wiceminister Artem Rybchenko, chargé d'affaires Polski Piotr Łukasiewicz, wiceminister rozwoju Społeczności i Terytoriów Artem Rybchenko oraz szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mykola Kalashnyk.

Źródła: Vatican News, Ukrinform, X

