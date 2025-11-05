W skrócie Dwaj więźniowie zostali przez pomyłkę wypuszczeni z londyńskiego zakładu karnego HMP Wandsworth.

Władze wszczęły obławę za osadzonymi, a sprawa wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie i procedurach więziennych.

To kolejny przypadek błędnego zwolnienia w krótkim czasie – wcześniej zwolniono m.in. Etiopczyka skazanego za przestępstwa seksualne.

24-letni Algierczyk, Brahim Kaddour-Cherif, odbywał karę pozbawienia wolności za usiłowanie kradzieży w londyńskim więzieniu. Wcześniej był karany za napaści seksualne.

Mężczyzna opuścił areszt 29 października. Służba Więzienna poinformowała policję o omyłkowym zwolnieniu więźnia sześć dni później. Trwa obława za 24-latkiem.

Anglia. Kolejny więzień uwolniony przez pomyłkę

Tego samego dnia Metropolitalna Służba Policyjna poinformowała o drugim przypadku błędnego zwolnienia więźnia. 35-letni William Smith wyszedł na wolność w dniu skazania na 45 miesięcy więzienia za liczne oszustwa.

Do dwóch incydentów doszło dwa dni po ogłoszeniu przez wicepremiera i ministra sprawiedliwości Davida Lammy'ego wprowadzenia zaostrzonych kontroli zwolnień więźniów.

Przypomnijmy również, że pięć dni temu cała Anglia żyła sprawą błędnego zwolnienia z więzienia imigranta Hadusha Kebatu z Etiopii, który odsiadywał 12-miesięczny wyrok za napaść seksualną i molestowanie 14-letniej dziewczynki w Epping.

Po odbyciu kary mężczyzna miał zostać deportowany do swojej ojczyzny, jednak nie został odebrany przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych, a wsiadł do pociągu jadącego do Londynu. Policja zatrzymała go po dwudniowej obławie.

Zwolnienie Kebatu wywołało protesty w całym kraju przed hotelami dla azylantów. Etiopczyk przybył nielegalnie do Anglii pontonem pod koniec czerwca tego roku.

Według danych Sky News, liczba błędnych zwolnień więźniów w Anglii wzrosła - między marcem 2024 a marcem 2025 roku odnotowano 262 takie przypadki.

