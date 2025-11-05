Wypuścili więźniów przez pomyłkę. W Anglii trwa obława
Dwaj osadzeni - 24- i 35-latek - zostali omyłkowo wypuszczeni z londyńskiego więzienia HMP Wandsworth - podają zagraniczne media. Zorganizowano za nimi obławę. To już kolejny przypadek tego typu pomyłki brytyjskiej Służby Więziennej. Pięć dni temu cały kraj żył sprawą błędnego zwolnienia imigranta z Etiopii, która wywołała liczne protesty przed hotelami dla azylantów.
W skrócie
- Dwaj więźniowie zostali przez pomyłkę wypuszczeni z londyńskiego zakładu karnego HMP Wandsworth.
- Władze wszczęły obławę za osadzonymi, a sprawa wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie i procedurach więziennych.
- To kolejny przypadek błędnego zwolnienia w krótkim czasie – wcześniej zwolniono m.in. Etiopczyka skazanego za przestępstwa seksualne.
24-letni Algierczyk, Brahim Kaddour-Cherif, odbywał karę pozbawienia wolności za usiłowanie kradzieży w londyńskim więzieniu. Wcześniej był karany za napaści seksualne.
Mężczyzna opuścił areszt 29 października. Służba Więzienna poinformowała policję o omyłkowym zwolnieniu więźnia sześć dni później. Trwa obława za 24-latkiem.
Anglia. Kolejny więzień uwolniony przez pomyłkę
Tego samego dnia Metropolitalna Służba Policyjna poinformowała o drugim przypadku błędnego zwolnienia więźnia. 35-letni William Smith wyszedł na wolność w dniu skazania na 45 miesięcy więzienia za liczne oszustwa.
Do dwóch incydentów doszło dwa dni po ogłoszeniu przez wicepremiera i ministra sprawiedliwości Davida Lammy'ego wprowadzenia zaostrzonych kontroli zwolnień więźniów.
Przypomnijmy również, że pięć dni temu cała Anglia żyła sprawą błędnego zwolnienia z więzienia imigranta Hadusha Kebatu z Etiopii, który odsiadywał 12-miesięczny wyrok za napaść seksualną i molestowanie 14-letniej dziewczynki w Epping.
Po odbyciu kary mężczyzna miał zostać deportowany do swojej ojczyzny, jednak nie został odebrany przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych, a wsiadł do pociągu jadącego do Londynu. Policja zatrzymała go po dwudniowej obławie.
Zwolnienie Kebatu wywołało protesty w całym kraju przed hotelami dla azylantów. Etiopczyk przybył nielegalnie do Anglii pontonem pod koniec czerwca tego roku.
Według danych Sky News, liczba błędnych zwolnień więźniów w Anglii wzrosła - między marcem 2024 a marcem 2025 roku odnotowano 262 takie przypadki.
Źródło: Sky News