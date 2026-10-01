W skrócie Christa Pike, skazana za zabójstwo 19-letniej koleżanki, otrzymała dwie dawki pentobarbitalu podczas próby egzekucji, ale nie zmarła.

Po podaniu obu zastrzyków Pike nie straciła przytomności, została przewieziona do zewnętrznego ośrodka medycznego, a gubernator Tennessee zawiesił wszystkie zaplanowane egzekucje.

Pike została w 1996 roku skazana na karę śmierci za torturowanie i zabójstwo Colleen Slemmer w Knoxville w 1995 roku.

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Do próby egzekucji doszło w środę w Nashville. Pike miała zostać pierwszą kobietą straconą przez stan Tennessee od ponad 200 lat. O 19.27 czasu lokalnego, tuż przed podaniem pierwszego zastrzyku, wypowiedziała swoje ostatnie słowa:

- Opuszczę ten świat w taki sposób, w jaki spędziłam większość swojego życia, czyli z miłością - powiedziała.

Świadkowie, cytowani przez NBC News, relacjonowali, że Pike wzdychała i skarżyła się na ból. Miała również tak mocno kopać nogami, że strąciła leżące na niej prześcieradła. Po pierwszej dawce nie zasnęła. O 20.26 podano jej drugą dawkę pentobarbitalu.

Pike nadal żyła. Prawnicy zażądali natychmiastowej pomocy

Adwokaci więźniarki przekazali, że po podaniu obu dawek Pike "nie straciła przytomności i że jej serce nadal bije". Dodali, że kobieta "słyszalnie chrapie". Dobiegało nawet do świadków, przebywających zza zasłoną aż do godziny 20.53. Wtedy wyłączono mikrofon i poproszono wszystkich o opuszczenie pomieszczenia.

Prawnicy domagali się "natychmiastowej opieki medycznej". Zaznaczyli także, że "nie zostali poinformowani o jej stanie zdrowia". Departament Więziennictwa Tennessee poinformował, że Pike została przewieziona z zakładu karnego Riverbend do "zewnętrznego ośrodka medycznego".

Urzędnicy przekazali, że "wykonano każdy krok zgodnego z prawem, ustalonego protokołu egzekucji, zatwierdzonego przez biuro prokuratora generalnego". Protokół przewiduje drugą dawkę, "jeśli skazany nie zmarł" po pierwszej, ale nie określa, co zrobić, jeśli więzień nadal żyje.

Death Penalty Information Center określiło zdarzenie jako "jedną z najgorszych nieudanych egzekucji w historii współczesnej kary śmierci". Organizacja stwierdziła również, że "prawnicy Christy Pike wyraźnie ostrzegali władze Tennessee przed zagrożeniami, ale zostali zignorowani".

Gubernator zawiesił pozostałe egzekucje. Matka ofiary komentuje

Gubernator Tennessee Bill Lee zlecił "kompleksową, niezależną analizę w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzeń" i zawiesił wszystkie pozostałe zaplanowane egzekucje w tym roku.

Próbę wykonania wyroku obserwowała May Martinez, matka zamordowanej Colleen Slemmer. W rozmowie z NBC News nazwała ją "katastrofą".

- Próbowali ją zabić, ale ona nie umarła - powiedziała. Dodała, że Pike podczas egzekucji nie wyraziła skruchy. Skrytykowała także sposób komunikowania się władz. - Nie wiedzieliśmy nic, dopóki nie weszliśmy do biura i nie spotkaliśmy się z komisarzem - relacjonowała. Jak dodała, usłyszała od niego, że "to nie zadziałało" i że Pike jedzie do szpitala.

Tennessee. Za co Christa Pike otrzymała karę śmierci?

Pike i jej chłopak Tadaryl Shipp zostali skazani za torturowanie i zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku w Knoxville. Pike miała wtedy 18 lat. Według prokuratorów obawiała się, że koleżanka próbuje odebrać jej chłopaka, dlatego zwabiła ją w zalesiony teren.

Na ciele ofiary wyryto pentagram, co w czasie tzw. "paniki satanistycznej" wzbudziło obawy dotyczące kultów satanistycznych. Shipp, który miał 17 lat, otrzymał karę dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego.

Pike nie zaprzecza zabójstwu. Jej zwolennicy wskazują jednak na jej wiek w chwili zbrodni, chorobę psychiczną oraz historię poważnych nadużyć seksualnych. W środę federalny sąd apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie, czy te okoliczności zostały w pełni uwzględnione przy wydawaniu wyroku śmierci w 1996 roku. Wcześniej Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek o wstrzymanie egzekucji, a gubernator odrzucił prośbę o ułaskawienie.



