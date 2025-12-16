W skrócie W Niemczech doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem polskich ciężarówek.

W jednym z nich drogę całkowicie zablokowało ponad 20 ton rozsypanych buraków cukrowych.

W wyniku zdarzeń dwóch kierowców zostało rannych, a trasy przez wiele godzin były nieprzejezdne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na drodze krajowej nr 19 w pobliżu Bad Sülze (Meklemburgia-Pomorze Przednie) w poniedziałek około godziny 20 doszło do poważnego wypadku - przekazała niemiecka policja.

W ciężarówce, którą kierował 46-letni Polak, pękła opona. Gumowe fragmenty uszkodzonej opony owinęły się wokół koła z tyłu i doprowadziły do jego zablokowania.

W wyniku tego ciężarówka nagle skręciła w prawą stronę, wpadła w poślizg i przewróciła się. Z wywróconej naczepy na jezdnie wysypało się ponad 20 ton buraków cukrowych. Warzywa zablokowały drogę.

Policja przekazała, że kierowca ciężarówki odniósł poważne, ale nie zagrażające życiu obrażenia. Został przewieziony karetką pogotowia do kliniki uniwersyteckiej w Rostocku.

Na miejscu pracowały służby porządkowe, które usuwały wysypany ładunek. Trasa pozostała zablokowana wczesnych godzin porannych. Całkowita wartość szkód materialnych oszacowano na około 70 tys. euro (około 300 tys. złotych).

Wypadek z udziałem polskiej ciężarówki. Trasa zablokowana

We wtorek nad ranem, około godziny 3:35, straż pożarna z Porta Westfalica została wezwana do kolejnego wypadku z udziałem polskiej ciężarówki.

Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, między Veltheim a Bad Eilsen. Pojazd z naczepą jechał w kierunku Hanoweru i z nieznanych dotąd przyczyn uderzył w pas rozdzielający jezdnie.

W wyniku zderzenia z betonową ścianą ciężarówka przewróciła się na barierę. Kabina kierowcy zatrzymała się na przeszkodzie, a naczepa częściowo na lewym pasie ruchu w kierunku Dortmundu.

Pojazd przewoził granulat z tworzyw sztucznych. W wyniku uderzenia część ładunku rozsypała się po jezdni.

Jak przekazała straż pożarna, w wypadku ucierpiał kierowca, którego lewa ręka została uwięziona między pojazdem a barierką ochronną. Podczas akcji ratowniczej był przytomny. Mężczyznę uwolniono i udzielono mu pomocy medycznej. Z obrażeniami zagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala w Minden.

Służby przeprowadziły akcję usuwania zanieczyszczeń z miejsca wypadku. W kierunku Hanoweru ruch drogowy był kierowany jednym pasem. Trasa w stronę Dortmundu została całkowicie zamknięta. Dodano, że należy spodziewać się dalszych utrudnień w ruchu na autostradzie A2.

"DE:KOD". Niemcy: Siedem pułapek na drodze INTERIA.PL