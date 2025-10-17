Według relacji serwisu Vorarlberg Online w piątek rano furgonetka zjechała na przeciwległy pas ruchu w pobliżu miejscowości Drasenhofen. Zderzyła się czołowo z ciężarówką.

Jak informuje portal MeinBezirk oraz niemiecki dziennik "Heute", w pojazdy uderzył polski autokar, który nie zdołał uniknąć kolizji. Część austriackich mediów wskazuje jednak, że autobus uderzył w dwa pojazdy "z polskimi tablicami rejestracyjnymi".

Kierowcy furgonetki nie udało się uratować. Pojazd ma polskie tablice rejestracyjne, co widać na zdjęciach opublikowanych przez straż pożarną. Kierowcy ciężarówki i autobusu zostali zakleszczeni we wrakach pojazdów i udało się ich uwolnić dzięki pomocy strażaków.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał Interii, że wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadku są zarejestrowane w Polsce. Poinformował nas również, że wśród poszkodowanych są polscy obywatele. Polski konsul jest w kontakcie z austriackimi służbami.

Wypadek w Austrii. Straż pożarna informuje o poszkodowanych

Początkowo austriackie serwisy informowały o ponad 20 rannych osobach. Przed godziną 10:00 lokalna straż pożarna wydała komunikat, w którym informuje o jednej ofierze śmiertelnej, trzech ciężko rannych oraz "kilku lekko rannych".

Lokalne media wskazują, że poszkodowani trafili do kilku szpitali, również na terenie Czech. Strażacy przekazali, że na miejscu interweniowały dwa śmigłowce ratunkowe, a w akcji uczestniczyło około 70 ratowników.

