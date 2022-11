Do tragicznego zdarzenia doszło w prowincji Ad-Dakahlijja, około 100 km od stolicy Egiptu, Kairu. Jak poinformował urzędnik ministerstwa zdrowia Dr Sherif Makeen, wśród zabitych jest troje dzieci.

Jak podaje Sky News, szef policyjnych śledztw w tamtym rejonie przekazał, że kierujący autobusem mógł stracić panowanie nad kierownicą. Z kolei Sky News Arabia dodaje, że służby cały czas szukają pasażerów w wodzie. Autobusem miało podróżować 35 osób.

Egipt. Bezpieczeństwo transportu w kraju

Wypadki drogowe w Egipcie co roku przyczyniają się do śmierci wielu osób. Powodem są "słabe wyniki w zakresie bezpieczeństwa transportu" - zaznacza portal. Przyczyną kolizji są nadmierna prędkość, zły stan dróg, czy po prostu niestosowanie się do przepisów zasad ruchu drogowego.

W lipcu autobus uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. W wypadku zginęły 23 osoby, a 30 zostało rannych. Z kolei w październiku ciężarówka zderzyła się z minibusem - jak przekazały władze, zginęło wtedy co najmniej 10 osób.