Wypadek w Chorwacji. Część rannych może jeszcze dziś wrócić do Polski

Łukasz Jasina zastrzegł, że ostateczna decyzję w sprawie liczby osób, które powrócą do kraju, podjęta zostanie na miejscu w Chorwacji, po konsultacji z lekarzami.

"Są pod świetną opieką"

Wcześniej o takiej możliwości mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, który wraz z polską misją medyczną przybył w sobotę do Zagrzebia.

- Jeżeli któryś pacjent będzie możliwy do przetransportowania, to wróci prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem z nami do Polski - powiedział.



Niedzielski zapewnił jednocześnie, że "pacjenci, którzy doznali obrażeń, są tutaj pod świetną opieką".

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne, 19 z nich jest w ciężkim stanie. Wszystkie ofiary wypadku to Polacy, którzy pielgrzymowali do sanktuarium Medjugorje w Bośni i Hercegowinie.

Miejscowa policja poinformowała, że jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Chorwacka telewizja publiczna HRT podała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy.