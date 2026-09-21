Wypadek przy ambasadzie w Słowenii. Reaguje rzecznik MSZ

W skrócie Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował o poważnym wypadku pracownika resortu w Lublanie.

Według MSZ, do wypadku doszło podczas prywatnego pobytu, a pracownik nie jest naczelnikiem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego i nie miał przy sobie tajnych dokumentów.

Wewiór zaprzeczył też informacjom, jakoby mężczyzna miał wypaść z okna.

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Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór odniósł się do zdarzenia we wpisie, który pojawił się na platformie X i potwierdził, że rzeczywiście doszło do "poważnego wypadku". Jak zaznaczył, "w tej chwili najważniejsze jest jego (mężczyzny - red.) zdrowie i spokój jego najbliższych".

"Proszę o uszanowanie ich prywatności. Nie dokładajmy rodzinie stresu wymyślaniem sensacyjnych historii i powielaniem fejków" - zaapelował.

Wypadek w Słowenii. Rzecznik MSZ zabrał głos. "Podczas prywatnego pobytu"

Maciej Wewiór zaznaczył następnie, że "był to wypadek" i "doszło do niego podczas prywatnego pobytu".

"Nasz kolega zatrzymał się na weekend w mieszkaniu pracownika ambasady. Nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, lecz pracownikiem jednego z jego wydziałów. Nie przewoził ani nie miał przy sobie żadnych tajnych dokumentów" - podkreślił.

Rzecznik MSZ dodał ponadto, że "nieprawdziwa jest również informacja, jakoby wypadł z okna". "Jesteśmy w stałym kontakcie z placówką oraz szpitalem, w którym przebywa nasz kolega" - zaznaczył Wewiór.

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Przypomnijmy, że portal Zero informował, że mężczyzna wypadł przez okno pokoju gościnnego przy polskiej ambasadzie w Słowenii, otwiera się w nowym oknie, który dyplomaci i przedstawiciele resortów mogą wynajmować odpłatnie. Poszkodowany miał zostać przewieziony do słoweńskiego szpitala w ciężkim stanie.

Pracownik MSZ uległ wypadkowi w Słowenii. Miał być na urlopie

Słoweński portal N1Info podał z kolei, że według informacji tamtejszej policji do zdarzenia doszło w niedzielę 13 września. Zgłoszenie o wypadku Polaka wpłynęło około godz. 3 w nocy. Funkcjonariusze, zgodnie z warunkami funkcjonowania placówki dyplomatycznej, nie mogli jednak wejść do budynku w celu przeprowadzenia czynności śledczych.

Sprawę opisał w piątek także portal Niezależna. Jak ustalono, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w chwili wypadku miał być na urlopie.

- Przebywał na urlopie, to był jego prywatny czas. Był w mieszkaniu, które przylegało do placówki. Tam uległ wypadkowi - potwierdził Niezależnej rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

"Gdy doszło do tragedii, miała tam trwać impreza, w której, jak przekazał nam jeden z dyplomatów, uczestniczył naczelnik Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ" - podało Zero. Źródła portalu przekazały, że wobec uczestników imprezy nie będą wyciągane konsekwencje, ponieważ w tym czasie nie wykonywali obowiązków służbowych.

Zadania Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ

Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego MSZ odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie ochrony resortu oraz polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Jednym z zadań organu jest także kontrola przestrzegania wymogów bezpieczeństwa oraz wyjaśnianie naruszeń.

Obecnym kierownikiem Ambasady RP w Słowenii w randzie chargé d'affaires ad interim jest gen. Leszek Soczewica. Stanowisko objął w lutym tego roku.



