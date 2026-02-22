Wypadek prezydenta Litwy. Gitanas Nauseda w szpitalu, przeszedł operację
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda trafił w niedzielę do szpitala, gdzie przeszedł operację - przekazała kancelaria litewskiego przywódcy w komunikacie. Polityk doznał tajemniczego wypadku we własnym domu. Uraz wymagał szybkiej interwencji chirurgicznej. W poniedziałek rano litewski prezydent został wypisany ze szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
W skrócie
Wypadek miał miejsce w sobotę. Z komunikatu wynika, że Gitanas Nauseda miał "ranę szarpaną lewego przedramienia".
Nie wyjaśniono, w jaki sposób litewski prezydent miał zostać ranny. Do zdarzenia dojść miało w domu polityka - wynika z nieoficjalnych doniesień.
Jak opisują tamtejsze media, uraz wymagał "szybkiej interwencji chirurgicznej". Trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Wilnie.
Gitanas Nauseda przebywał w szpitalu. Doznał urazu
Lekarze zdecydowali, że głowa państwa pozostanie w szpitalu przez noc po operacji. W poniedziałek rano Nauseda został wypisany z Republikańskiego Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Życiu prezydenta nie zagraża niebezpieczeństwo.
W Wilnie w weekend trwała konferencja na temat odbudowy Ukrainy, jednak wydarzenia nie zaplanowano w kalendarzu głowy państwa. Udział w konferencji brała natomiast żona Nausedy - Diana Nausediene.
61-letni polityk jest prezydentem Litwy od 2019 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą, a w przeszłości pracował na wysokich stanowiskach w kilku litewskich bankach.
W drugiej turze wyborów pokonał Ingidę Simonyte, również ekonomistkę. Ta w latach 2020-24 była premierem Litwy.
Gitanas Nauseda jest politykiem, który stawia na bezwarunkową pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy i stara się budować bezpieczeństwo swojego kraju dzięki współpracy z sąsiadami.
