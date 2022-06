Wypadek polskiej rodziny na Węgrzech. Matka nie żyje, dzieci w szpitalu

Oprac.: Dawid Kryska Świat

Tragicznie wieści napływają do nas z Węgier. Doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Według lokalnych mediów osobówką podróżowała 38-letnia Polka z dwójką dzieci. Kobiety nie udało się uratować, dzieci trafiły natomiast do szpitala.