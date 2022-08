Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. "Ofiary to pielgrzymi"

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Dziś rano w tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin w Chorwacji zginęło co najmniej 12 osób, a 34 są ranne i hospitalizowane. "To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie" - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na miejsce wypadku udają się minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Zdjęcie Wypadek w Chorwacji / Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Press Association/East News / East News