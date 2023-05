Do groźnego wypadku na niemieckiej autostradzie A12 doszło we wtorek około południa. Zgłoszenie o wypadku polskiego autokaru firmy Setra dotarło do służb o godzinie 12:24 - przekazał rzecznik policji Stefan Mohwald.

Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Na miejsce jedzie polska policja

Do wypadku doszło na autostradzie pomiędzy węzłami Storkow a Fürstenwalde na trasie między Świeckiem a Berlinem, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Początkowo informowano o 18 osobach rannych.



Z najnowszych informacji przekazanych przez rzecznika policji wynika, że jest 52 rannych, w tym 10 ciężko. Wcześniej konsul RP w Berlinie Marcin Król o 56 rannych osobach dorosłych.

