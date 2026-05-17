Wypadek podczas pokazów lotniczych w USA. Zderzyły się samoloty

W skrócie W bazie sił powietrznych Mountain Home w Idaho podczas pokazów lotniczych doszło do zderzenia dwóch samolotów.

Załogi obu maszyn bezpiecznie opuściły samoloty, lądując na spadochronach i nie odnosząc poważnych obrażeń.

Po wypadku baza została zamknięta, na miejsce skierowano służby ratunkowe, a wszystkie niedzielne atrakcje odwołano.

Jak donoszą amerykańskie media, do zdarzenia doszło w niedzielę podczas pokazów lotniczych "Gunfighter Skies" w bazie Mountain Home w Idaho w Stanach Zjednoczonych.

Podczas wykonywania podniebnych akrobacji zderzyły się ze sobą dwa samoloty. Na ten moment pojawiają się sprzeczne informacje co modelu maszyn. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, a baza została zamknięta.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać moment zderzenia oraz cztery spadochrony opadające w kierunku ziemi.

USA. Katastrofa podczas pokazów lotniczych

Według komunikatów władz bazy oraz relacji mediów, wszyscy członkowie załóg zdołali bezpiecznie opuścić samoloty. Łącznie cztery osoby wylądowały na spadochronach i nie odniosły poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a teren zdarzenia został zabezpieczony.

Policja w Mountain Home zaapelowała do mieszkańców o unikanie okolic bazy i nieutrudnianie działań służb. Odwołano również wszystkie pozostałe atrakcje zaplanowane na niedzielę.

Jak podają lokalne media, w tym "Idaho Statesman", była to pierwsza od ośmiu lat edycja pokazów lotniczych organizowanych w tej bazie.

