Wypadek podczas pokazów lotniczych w USA. Zderzyły się samoloty
W bazie sił powietrznych Mountain Home w Idaho w USA doszło do wypadku lotniczego - przekazał rzecznik, którego cytuje agencja Reutera. Podczas pokazu lotniczego zderzyły się dwa samoloty. Trwa dochodzenie, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.
Jak donoszą amerykańskie media, do zdarzenia doszło w niedzielę podczas pokazów lotniczych "Gunfighter Skies" w bazie Mountain Home w Idaho w Stanach Zjednoczonych.
Podczas wykonywania podniebnych akrobacji zderzyły się ze sobą dwa samoloty. Na ten moment pojawiają się sprzeczne informacje co modelu maszyn. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, a baza została zamknięta.
W sieci pojawiły się nagrania, na których widać moment zderzenia oraz cztery spadochrony opadające w kierunku ziemi.
USA. Katastrofa podczas pokazów lotniczych
Według komunikatów władz bazy oraz relacji mediów, wszyscy członkowie załóg zdołali bezpiecznie opuścić samoloty. Łącznie cztery osoby wylądowały na spadochronach i nie odniosły poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a teren zdarzenia został zabezpieczony.
Policja w Mountain Home zaapelowała do mieszkańców o unikanie okolic bazy i nieutrudnianie działań służb. Odwołano również wszystkie pozostałe atrakcje zaplanowane na niedzielę.
Jak podają lokalne media, w tym "Idaho Statesman", była to pierwsza od ośmiu lat edycja pokazów lotniczych organizowanych w tej bazie.