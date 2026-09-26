Wypadek podczas ćwiczeń NATO. Czterej żołnierze ranni

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych w trakcie ćwiczeń na poligonie w Adazi na Łotwie. Mundurowi zostali ostrzelani przez swoich kolegów, którzy znajdowali się w innym pojeździe. Poszkodowani trafili do szpitala w Rydze, stan jednego z nich jest poważny.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Czołg strzelający na poligonie NATO w Adazi na Łotwie, ziemia i roślinność unoszą się, w tle niebo z chmurami.
Groźny incydent w trakcie ćwiczeń NATO na Łotwie, zdj. ilustracyjneMinisterstwo Obrony Włochdomena publiczna

W skrócie

  • Podczas ćwiczeń na poligonie w Adazi na Łotwie czterech włoskich żołnierzy zostało rannych na skutek ostrzału przez kolegów z innego pojazdu.
  • Poszkodowani żołnierze zostali przewiezieni do szpitala w Rydze, gdzie jeden z nich ma poważniejszy stan, ale życiu żadnego nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Włoski kontyngent na Łotwie liczy 300 żołnierzy, którzy biorą udział w wielonarodowej misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO, w tym bersalierzy i saperzy z różnych brygad.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Informacje o wypadku w trakcie ćwiczeń podało Ministerstwo Obrony Włoch. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu przekazano, że do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w trakcie "ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji", które odbywały się na poligonie w Adazi na Łotwie.

"Doszło do incydentu z udziałem czterech żołnierzy armii włoskiej należących do 11. Pułku Bersalierów, biorących udział w misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO (FLF) na Łotwie" - napisano.

Łotwa. Groźny incydent w trakcie ćwiczeń NATO

Ze wstępnych ustaleń, podanych przez ministerstwo, wynika, że mundurowi zostali ostrzelani przez załogę innego włoskiego pojazdu, który brał udział w ćwiczeniach.

Zobacz również:

Cztery myśliwce z Niemiec przyleciały do bazy na Łotwie. Mają zabezpieczać niebo podczas wyborów. Na zdj. panorama Rygi
Świat

Krok bez precedensu, aby chronić wybory parlamentarne. Decyzja państwa NATO

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

"Żołnierze zostali natychmiast ewakuowani i przewiezieni do placówki medycznej w Rydze, gdzie obecnie przechodzą leczenie i badania lekarskie. Według dostępnych informacji, stan jednego z nich jest poważniejszy" - opisano, dodając, że życie wojskowych nie jest zagrożone.

Włoski kontyngent na Łotwie liczy obecnie 300 żołnierzy, którzy uczestniczą w wielonarodowej misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO. Ich celem jest wzmocnienie odstraszania i obrony zbiorowej na wschodniej flance Sojuszu.

W skład włoskiej grupy wchodzą żołnierze bersalierów i saperzy, głównie z Brygady "Garibaldi" oraz innych jednostek wojskowych, w tym Brygady Pancernej "Ariete".

Zobacz również:

Ćwiczenia NATO na Łotwie w 2025 roku. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

NATO uczy się wojny od Ukrainy. "Doktryna wojskowa stała się przestarzała"

Patryk Idziak
Patryk Idziak


Atak w opactwie w Jarosławiu. Pierwsze ustalenia prokuraturyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze