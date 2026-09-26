W skrócie Podczas ćwiczeń na poligonie w Adazi na Łotwie czterech włoskich żołnierzy zostało rannych na skutek ostrzału przez kolegów z innego pojazdu.

Poszkodowani żołnierze zostali przewiezieni do szpitala w Rydze, gdzie jeden z nich ma poważniejszy stan, ale życiu żadnego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Włoski kontyngent na Łotwie liczy 300 żołnierzy, którzy biorą udział w wielonarodowej misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO, w tym bersalierzy i saperzy z różnych brygad.

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Informacje o wypadku w trakcie ćwiczeń podało Ministerstwo Obrony Włoch. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu przekazano, że do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w trakcie "ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji", które odbywały się na poligonie w Adazi na Łotwie.

"Doszło do incydentu z udziałem czterech żołnierzy armii włoskiej należących do 11. Pułku Bersalierów, biorących udział w misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO (FLF) na Łotwie" - napisano.

Łotwa. Groźny incydent w trakcie ćwiczeń NATO

Ze wstępnych ustaleń, podanych przez ministerstwo, wynika, że mundurowi zostali ostrzelani przez załogę innego włoskiego pojazdu, który brał udział w ćwiczeniach.

"Żołnierze zostali natychmiast ewakuowani i przewiezieni do placówki medycznej w Rydze, gdzie obecnie przechodzą leczenie i badania lekarskie. Według dostępnych informacji, stan jednego z nich jest poważniejszy" - opisano, dodając, że życie wojskowych nie jest zagrożone.

Włoski kontyngent na Łotwie liczy obecnie 300 żołnierzy, którzy uczestniczą w wielonarodowej misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO. Ich celem jest wzmocnienie odstraszania i obrony zbiorowej na wschodniej flance Sojuszu.

W skład włoskiej grupy wchodzą żołnierze bersalierów i saperzy, głównie z Brygady "Garibaldi" oraz innych jednostek wojskowych, w tym Brygady Pancernej "Ariete".



