Wypadek na wyciągu narciarskim w Japonii. 22-latka nie żyje
22-letnia australijska snowboardzistka zawisła nad przepaścią po tym, jak klamra jej plecaka wplątała się w krzesło wyciągu narciarskiego. Pomimo interwencji obsługi i ratowników, kobieta zmarła na skutek zatrzymania akcji serca.
W skrócie
- 22-letnia australijska snowboardzistka zginęła w wypadku na wyciągu narciarskim w japońskim ośrodku Tsugaike.
- Przyczyną wypadku było wplątanie się klamry plecaka w krzesło wyciągu, co uniemożliwiło kobiecie jego opuszczenie.
- Zarządca wyciągu i australijski Departament Spraw Zagranicznych złożyli kondolencje rodzinie ofiary i zapowiedzieli działania na rzecz bezpieczeństwa.
22-latka przybyła do Japonii wraz z przyjaciółmi. Grupa przebywała w położonej w prefekturze Nagano dolinie Hakuba, w środkowej części kraju. W piątek wybrali się do popularnego ośrodka narciarskiego Tsugaike. To właśnie tam miało wkrótce dojść do tragedii.
Snowboardzistka skorzystała z miejscowego wyciągu narciarskiego Tsugaike Gondola Lift Co. W trakcie opuszczania wagoniku, kobieta wypadła z krzesła, zawisając w powietrzu na swoim plecaku.
W oświadczeniu wydanym przez dyrektora firmy obsługującej wyciąg wskazano, że przyczyną wypadku była klamra plecaka, która utknęła w krześle. W związku z tym, że 22-latka miała zapięty na klatce piersiowej pasek, plecak nie zsunął się z niej, a zatrzymał ją w miejscu. Próbując opuścić wyciąg, wypadła z krzesła.
Pracownik wyciągu miał - według wydanego komunikatu - niezwłocznie uruchomić awaryjne zatrzymanie mechanizmu, a kobiecie udzielona została pomoc. Australijka przewieziona została do szpitala.
Niestety, w wyniku doznanych obrażeń, 22-latka zmarła. Za oficjalną przyczynę śmierci uznano zatrzymanie akcji serca.
Śmierć 22-letniej snowboardzistki w Japonii. Zarządca wyciągu zapewnia o wzmocnieniu bezpieczeństwa
Tsugaike Gondola Lift Co. wystosowała kondolencje skierowane w stronę bliskich zmarłej Australijki. Przedsiębiorstwo zapewniło też, że poczyni dodatkowe kroki celem wzmocnienia bezpieczeństwa na wyciągu.
Głos w sprawie wypadku zabrał też australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu. Oprócz wyrazów współczucia, zapewniono też rodzinę zmarłej o pomocy w kwestiach konsularnych.
