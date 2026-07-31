W skrócie W San Diego na terenie bazy wojskowej rozbił się amerykański myśliwiec F-35, po wypadku wybuchł pożar.

Do zdarzenia doszło w bazie lotniczej piechoty morskiej Miramar, pilot zdołał się katapultować i był jedyną osobą na pokładzie.

Przyczyny katastrofy są nieznane. Miejsce wypadku to dawna dawna siedziba szkoły elitarnych pilotów 'Top Gun'.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według doniesień lokalnych władz cytowanych przez NBC News, w piątek w San Diego rozbił się myśliwiec, który uległ "wypadkowi klasy A" - to najpoważniejsza kategoria incydentów wojskowych i federalnych.

Do zdarzenia doszło na terenie lotniczej bazy wojskowej Miramar. Rzecznik bazy przekazał że był to F-35 należący do samolotów piechoty morskiej, który rozbił się w bazie lotniczej około godziny 10 rano lokalnego czasu (ok. 19 czasu polskiego).

USA. Myśliwiec F-35 rozbił się w słynnej bazie. Była siedzibą pilotów "Top Gun"

Rzecznik dodał też, że w wyniku wypadku wybuchł pożar na polu na terenie bazy, a pilot zdołał się katapultować. Nie ma informacji na temat stanu jego zdrowia, była to jedyna osoba na pokładzie rozbitego myśliwca.

Na udostępnionych w internecie zdjęciach i nagraniach wideo z katastrofy widać prawdopodobnie zwęglony samolot F-35 otoczony dymem i spaloną wokół trawą. Przyczyny wypadku nie są znane.

Baza MCAS Miramar znana jest na całym świecie jako dawna siedziba szkoły elitarnych pilotów "Top Gun" amerykańskiej marynarki wojennej, uwiecznionej w filmie "Top Gun", w którym główną rolę zagrał Tom Cruise.

Źródła: NBC News, AFP





"Graffiti". Myrcha odpowiada Mentzenowi i przypomina działania poprzedniego rządu Polsat News