Wypadek na oczach Kim Dzong Una. Dyktator oburzony

Jak poinformowały państwowe media Korei Północnej , w środę doszło do "poważnego wypadku" w trakcie wodowania nowego niszczyciela w mieście portowym Chongjin .

Do zdarzenia doszło na oczach Kim Dzong Una , który nazwał ten incydent "aktem przestępczym" i zapowiedział, że władze podejmą działania, aby ukarać "niedoświadczone dowództwo" za nieostrożność.

Według informacji przekazanych przez północnokoreańską agencję informacyjną nieszczęśliwe wodowanie nowego niszczyciela doprowadziło do "zmiażdżenia" niektórych jego części.

Agencja powołała się przy tym na słowa Kim Dzong Una , który oprócz tego, że nazwał to zdarzenie "absolutną nieostrożnością", to w dodatku stwierdził, że takie incydenty "nie mogą być tolerowane".

Wskazano jednocześnie, że okręt posiada podobnie wyposażenie do niszczyciela Choe Hyon , który został zaprezentowany w Korei Północnej w zeszłym miesiącu. Zdaniem tamtejszych władz niszczyciel posiada "najpotężniejszą broń".

Jak poinformowała południowokoreańska armia , w czwartek w godzinach porannych doszło do wystrzelenia "kilku niezidentyfikowanych" pocisków manewrujących przez Koreę Północną . To druga próba rakietowa w maju.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) przekazało, że do startów rakiet doszło ok. godz. 9 czasu lokalnego (godz. 2 w Polsce) z obszaru Sondok w prowincji Hamgyong Południowy. Według agencji Yonhap, pociski wpadły do morza.