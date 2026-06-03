Wypadek lotniczy na Wyspach. Rozbił się śmigłowiec marynarki wojennej

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Okehampton w środkowej części hrabstwa Devon. "Sytuacja jest rozwojowa i będziemy przekazywać dalsze informacje, gdy tylko będą dostępne. Ministerstwo Obrony potwierdziło, że był to śmigłowiec Królewskiej Marynarki Wojennej" - przekazała policja hrabstw Devon i Kornwalia.

Wielka Brytania, hrabstwo Devon. Rozbił się śmigłowiec Royal Navy

Jak podaje BBC, na obszarze wokół północnego Dartmoor często odbywają się ćwiczenia wojskowych śmigłowców. Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że teren ten należy do Królewskiej Marynarki Wojennej.

Do wypadku doszło w okolicach godz. 5. W sprawie toczy się dochodzenie, a rzecznik Royal Navy wskazał, że "niewłaściwe byłoby dalsze komentowanie tej sprawy w tej chwili".

Trzysilnikowy śmigłowiec Merlin, czytamy na stronie Navy Lookout - specjalizującej się w wiadomościach dotyczących brytyjskiej marynarki wojennej - wykazuje dobrą historię bezpieczeństwa. Wskazuje się jednak przy tym na pewne problemy.

"Floty Mk2 i Mk3 przeszły gruntowne modernizacje i remonty, ale ich płatowce są już przestarzałe. 4 września 2024 r. Merlin Mk4 wodował podczas operacji z HMS Queen Elizabeth (brytyjski lotniskowiec - red.) u wybrzeży Dorset, w wyniku czego zginął pilot" - wskazuje serwis.





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