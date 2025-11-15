Jak podaje dziennik "USA Today", do wypadku doszło w piątek wieczorem w Maryville we wschodniej części stanu, kiedy uczestniczący w kolumnie Vance'a policjant na motocyklu zderzył się z SUV-em należącym do stanowej policji Tennessee.

USA. Wypadek kolumny J.D. Vance'a. Policjant walczy o życie w szpitalu

Pierwszy z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala, gdzie był operowany, ale pozostaje w stanie krytycznym. Drugiemu udzielono pierwszej pomocy na miejscu, lecz nie wymagał hospitalizacji.

"Prosimy wszystkich o modlitwę za policjanta, jego rodzinę i personel medyczny" - przekazał w wydanym oświadczeniu komendant policji w Maryville Tony Crisp, cytowany przez Fox News. Jak dodał, wszyscy doceniają wsparcie i troskę.

J.D. Vance udał się wraz z żoną Ushą do Tennessee w związku z kolacją z darczyńcami na rzecz kampanii Partii Republikańskiej. Według "Washington Post" impreza przyniosła 2,5 mln dolarów datków na partię.

