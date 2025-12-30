Wypadek kolejki linowej we włoskich górach. Akcja służb

Dawid Zdrojewski

Wypadek kolejki linowej w północno-zachodnich Włoszech. Co najmniej cztery osoby zostały ranne, a około 100 innych utknęło 2800 metrów nad ziemią.

Włochy. Wypadek kolejki linowej
Włochy. Wypadek kolejki linowej Vigili del Fuoco / włoska straż pożarna materiały prasowe

Do zdarzenia doszło około godz. 11:30 w pobliżu wioski Macugnaga w Piemoncie. Według wstępnych ustaleń dwie kabiny kolejki zderzyły się z górną i dolną stacją instalacji.

W wyniku uderzenia kolejka została zablokowana, pozostawiając około 100 osób uwięzionych na górnej stacji. Byli wśród nich także zagraniczni turyści i dzieci. Wszyscy utknęli na wysokości około 2800 metrów.

Wypadek kolejki linowej we Włoszech

Operator kolejki na dolnej stacji został ranny, tak jak trzech z 15 pasażerów w górnej kabinie.

Na miejscu zdarzenia pracowały dwa śmigłowce strażackie, aby ewakuować osoby uwięzione na wysokości po awarii kolejki.

Po incydencie zamknięto pobliskie stoki narciarskie.

    Włochy. Wypadek kolejki linowej w Alpach

    Filippo Besozzi, dyrektor firmy Macugnaga Trasporti e Servizi, która zarządza wyciągami, powiedział agencji ANSA, że jedna z kabin najprawdopodobniej nie zwolniła i uderzyła w barierę stacyjną.

    - Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń - dodał.

    Włoska stacja telewizyjna RAI podała, że obiekt zbudowano w 1962 r., a dwa lata temu poddano renowacji, której koszt wyniósł 2 miliony euro.

    We Włoszech w ostatnim czasie dochodziło do poważnych wypadków z udziałem kolejek linowych. Ostatni taki wypadek miał miejsce w kwietniu, w pobliżu Castellammare di Stabia, 30 kilometrów na południowy wschód od Neapolu, gdy zginęły cztery osoby.

    W 2021 roku zginęło 14 osób, gdy zawaliła się kolejka linowa łącząca północną część jeziora Maggiore z pobliską górą.

