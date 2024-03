Do wypadku doszło w środę nieopodal Lipska we wschodnich Niemczech na autostradzie A9 - to jedna z kluczowych tras w państwie łącząca Berlin i Monachium. Autokar jechał ze stolicy Niemiec do szwajcarskiego Zurychu, a podróżowały nim 54 osoby oraz dwóch kierowców. Pasażerowie reprezentowali łącznie 24 narodowości - podaje "Bild".