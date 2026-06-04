W skrócie Kilka osób z załogi zostało rannych podczas incydentu z udziałem Boeinga na lotnisku we Frankfurcie, a im udzielono już pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło na płycie postojowej, gdzie przednia część Boeinga 787-9 nagle zapadła się i uderzyła o ziemię, gdy samolot stał przy bramce.

Przyczyny incydentu są nieznane, a linie lotnicze poinformowały, że prowadzone jest dochodzenie we współpracy z odpowiednimi władzami.

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Do groźnego incydentu doszło w czwartek na lotnisku we Frankfurcie w Niemczech. Rzeczniczka firmy Fraport, która zarządza największym niemieckim węzłem lotniczym, poinformowała, że do zdarzenia doszło na płycie postojowej około godziny 12:45.

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Do incydentu odniosły się władze linii lotniczej, informując o kilku członkach załogi, którzy zostali ranni.

Niemcy. Wypadek Boeinga na lotnisku w Frankfurcie

Według wstępnych informacji Boeing 787-9 Dreamliner linii Lufthansa, przygotowujący się do lotu do Los Angeles, uległ uszkodzeniu, stojąc nieruchomo przy bramce. Na nagraniach z płyty lotniska widać, jak przednia część maszyny nagle się zapada i uderza w ziemię.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną incydentu. Według informacji przekazanych przez rzecznika Lufthansy, w momencie zdarzenia pasażerowie nie weszli jeszcze na pokład. Znajdowała się tam jednak część załogi i personel naziemny.

"Kilku pracowników zostało rannych i obecnie otrzymują pomoc medyczną" - przekazano w oświadczeniu. Firma poinformowała także, że wypadek jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego we współpracy z odpowiednimi władzami.

Boeing 787-9 to jeden z najnowszych nabytków przewoźnika. Jak przytacza portal Aviation24, maszyna trafiła do floty Lufthansy w styczniu 2026 roku. Tego typu incydent jest bardzo nietypowy w przypadku tak krótko eksploatowanego samolotu.

Źródła: Reuters, US News, Aviation24





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