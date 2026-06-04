Wypadek Boeinga na lotnisku w Niemczech. Kilka osób rannych

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Kilkoro członków załogi zostało rannych w groźnym incydencie na lotnisku we Frankfurcie - przekazały linie lotnicze Lufthansa. Poszkodowanym została już udzielona pomoc medyczna. Boeing 787 Dreamliner doznał uszkodzenia w momencie postoju przy bramce - jego przednia część uderzyła o ziemię.

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Uszkodzony Boeing 787 Dreamliner linii Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie.
Niemcy. Groźny wypadek na lotnisku w Frankfurcie. Są ranni FL360aero / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kilka osób z załogi zostało rannych podczas incydentu z udziałem Boeinga na lotnisku we Frankfurcie, a im udzielono już pomocy medycznej.
  • Do zdarzenia doszło na płycie postojowej, gdzie przednia część Boeinga 787-9 nagle zapadła się i uderzyła o ziemię, gdy samolot stał przy bramce.
  • Przyczyny incydentu są nieznane, a linie lotnicze poinformowały, że prowadzone jest dochodzenie we współpracy z odpowiednimi władzami.
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Do groźnego incydentu doszło w czwartek na lotnisku we Frankfurcie w Niemczech. Rzeczniczka firmy Fraport, która zarządza największym niemieckim węzłem lotniczym, poinformowała, że do zdarzenia doszło na płycie postojowej około godziny 12:45.

Do incydentu odniosły się władze linii lotniczej, informując o kilku członkach załogi, którzy zostali ranni.

Niemcy. Wypadek Boeinga na lotnisku w Frankfurcie

Według wstępnych informacji Boeing 787-9 Dreamliner linii Lufthansa, przygotowujący się do lotu do Los Angeles, uległ uszkodzeniu, stojąc nieruchomo przy bramce. Na nagraniach z płyty lotniska widać, jak przednia część maszyny nagle się zapada i uderza w ziemię.

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Na razie nie wiadomo, co było przyczyną incydentu. Według informacji przekazanych przez rzecznika Lufthansy, w momencie zdarzenia pasażerowie nie weszli jeszcze na pokład. Znajdowała się tam jednak część załogi i personel naziemny.

"Kilku pracowników zostało rannych i obecnie otrzymują pomoc medyczną" - przekazano w oświadczeniu. Firma poinformowała także, że wypadek jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego we współpracy z odpowiednimi władzami.

Boeing 787-9 to jeden z najnowszych nabytków przewoźnika. Jak przytacza portal Aviation24, maszyna trafiła do floty Lufthansy w styczniu 2026 roku. Tego typu incydent jest bardzo nietypowy w przypadku tak krótko eksploatowanego samolotu.

Źródła: Reuters, US News, Aviation24

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