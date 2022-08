Wypadek autokaru w Chorwacji. "Kilkanaście osób ciężko rannych"

- Kilkanaście osób jest ciężko rannych. Do nich w tej chwili dotarli konsul i wicekonsul, którzy pojechali na miejsce wypadku. Za kilka godzin prawdopodobnie dotrze też delegacja pod przewodnictwem ministra (zdrowia, Adama) Niedzielskiego - przekazał rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. Jak wyjaśnił, w tej chwili polskie władze skupiają się na pomocy i na współpracy z władzami chorwackimi, które się sprawą zajęły.

Informacje o stanie poszkodowanych podał jeden ze szpitali w Zagrzebiu. - Dwoje pacjentów jest w stanie stabilnym, czworo pozostałych - niestabilnym - przekazał chorwacki lekarz. Dodał, że ich rany są poważne i mogą zagrażać życiu.

- Ofiary wypadku trafiły do kliniki z urazami nóg, miednicy, kręgosłupa, złamanymi żebrami i kośćmi twarzy - wymienił Vergles.

Pielgrzymi głównie z Mazowsza

Jasina poinformował, że była to "pielgrzymka organizowana przez Biuro Bractwa św. Józefa, która wyjechała wczoraj z Częstochowy do Medziugorje, znanego ośrodka maryjnego w Bośni i Herzegowinie".

- Wśród pielgrzymów było trzech księży, sześć zakonnic. Reszta to głównie świeccy pielgrzymi z okolic Sokołowa, Konina i podradomskiej Jedlni, czyli głównie z obszaru województwa mazowieckiego. Ale wszystkie te sprawy będziemy się starali w ciągu najbliższych kilku godzin zweryfikować - zaznaczył rzecznik MSZ.

Na miejscu był m.in. wicepremier i minister spraw wewnętrznych Chorwacji - przypomniał rzecznik MSZ. Jak dodał, ze swoimi chorwackimi odpowiednikami rozmawiali już premier Mateusz Morawiecki i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Szykujemy różne sposoby pomocy dla naszych obywateli, od pomocy na miejscu po pomoc związaną z powrotem do kraju" - zaznaczył.

Według informacji podanych przez chorwackiego ministra spraw wewnętrznych Davora Bożinovici, w wypadku na miejscu zginęło 11 osób, a do szpitali przewieziono 32 ranne osoby, z których jedna zmarła. Do tragedii doszło w sobotę ok. godz. 5.40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec.