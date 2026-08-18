W skrócie Sąd w Miszkolcu zadecydował o aresztowaniu kierowcy autokaru na 30 dni w związku z zarzutem zaniedbania prowadzącego do katastrofy, w której zginęło 12 osób.

Przesłuchania świadków i dalsze czynności śledcze są prowadzone zarówno przez służby węgierskie, jak i polskich biegłych.

Według ustaleń, wypadek spowodowało zaśnięcie kierowcy podczas jazdy, skutkiem czego autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medziugorie zjechał z autostrady i przewrócił się do rowu.

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Posiedzenie aresztowe węgierskiego sądu w Miszkolcu w sprawie kierowcy rozpoczęło się we wtorek o godzinie 13. Wcześniej informował o nim Attila Janasoczki, rzecznik prasowy komendy głównej policji Borsod-Abauj-Zemplen.

Informacje o decyzji w sprawie aresztu przekazała ok. godziny 15 reporterka Polsat News Klaudia Syrek. - 30 dni, kolejne 30 dni, Robert M., polski kierowca autobusu, który uczestniczył w tragicznym wypadku na Węgrzech, spędzi w areszcie. Taka decyzja zapadła przed chwilą w sądzie w Miszkolcu - przekazała.

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Posiedzenie aresztowe było wyjątkowo długie - zwykle tego typu rozprawy trwają ok. pół godziny, w tym przypadku decyzja zapadła po niemal dwóch. - Też że względu na obecność tłumacza to wszystko się przedłużyło - wskazała reporterka.

- Kierowca nie odpowiadał na pytania, które próbowali mu zadać dziennikarze (...). Wiemy, że wcześniej usłyszał zarzut zaniedbania, które doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym - dodała Syrek.

W najbliższym czasie węgierscy śledczy będą przeprowadzać kolejne czynności, w tym przesłuchania świadków. - Także polscy biegli, razem z prokuraturami, pojawili się na Węgrzech już wczoraj by prowadzić swoje śledztwo - wyjaśniła dziennikarka.

Obecnie swoje postępowania prowadzą zarówno węgierskie, jak i polskie służby, ostatecznie jednak kierowca odpowie tylko w jednym z tych państw. - To która ze stron będzie kontynuować śledztwo będzie już wynikiem rozmów między wymiarami sprawiedliwości. Czekamy na dalsze decyzje i informacje - powiedziała Syrek.

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Komunikat po decyzji sądu wydała także strona węgierska. "Jeżeli zarzuty zostaną udowodnione, mężczyźna może zostać skazany za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu kara od dwóch do ośmiu lat więzienia" - czytamy w oświadczeniu.

Rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tünde Majoros przekazała, że sąd, podejmując decyzję w sprawie aresztu, wziął pod uwagę charakter zarzucanego mężczyźnie czynu, surowość grożącej mu kary oraz fakt, że jest on obywatelem obcego kraju, co zwiększa ryzyko próby ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.

"Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, sędzia nakazał aresztowanie podejrzanego na okres jednego miesiąca, do 18 września 2026 r. Podejrzany i jego obrońca złożyli apelację od tej decyzji. Postanowienie nie jest prawomocne" - dodała w komunikacie.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kierowca został przesłuchany

Przypomnijmy, że kierowcy autokaru zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar.

Mężczyzna został w poniedziałek przesłuchany przez węgierskich śledczych w charakterze podejrzanego. Rzecznik prasowy prokuratury głównej regionu Borsod-Abauj-Zemplen Tamas Barko poinformował, że zatrzymany nie złożył wówczas szczegółowych wyjaśnień.

- Policja zarządziła zatrzymanie jedynie kierowcy prowadzącego autokar w chwili wypadku, ponieważ z dostępnych obecnie informacji wynika, że drugi kierowca nie przyczynił się do spowodowania (tego zdarzenia - red.) - mówił.

Rzecznik węgierskiej prokuratury ujawnił, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie.

- Po decyzji o zatrzymaniu postępowanie będzie kontynuowane poprzez dalsze przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne oraz uzyskanie opinii biegłych - mówił.

Pielgrzymi wracali z Medziugorie. W wypadku zginęło 12 osób

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3. Pojazdem podróżowali pielgrzymi wracający do Polski z Medziugorie w Bośni i Hercegowinie.

Autokarem podróżowało 59 osób. 12 nie żyje, a 10 innych jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z tego regionu. 21 rannych w poniedziałek wieczorem wróciło do Polski.

Podczas pielgrzymki jednym z kierowców był przedstawiciel firmy przewozowej, a drugim biura podróży. Obaj mężczyźni przeżyli wypadek.

- To są kierowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy bardzo często jeżdżą do Medziugorie i powiem tak szczerze, mam do nich 100-procentowe zaufanie. Nie wiem, co się stało - mówił Interii Tadeusz Dykas, właściciel firmy transportowej z Jasła, która odpowiadała za przewóz pielgrzymów.



