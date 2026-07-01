Wypadek autobusu z Polakami w Turcji. Kilkanaście osób rannych

Do groźnego wypadku doszło w środę około godziny 5 rano w Antalyi, jednym z najpopularniejszych kurortów turystycznych w Turcji. W zdarzeniu uczestniczył autobus przewożący polskich turystów oraz samochód osobowy.

- Autobusem podróżowało 30 Polaków. W wyniku zderzenia 12 osób doznało lekkich obrażeń i zostało przewiezionych do szpitali - sprecyzował w rozmowie z Polsat News rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Według informacji przekazywanych przez tureckie media autobus zderzył się z samochodem osobowym. W następstwie wypadku śmierć poniósł kierowca auta. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które udzielały pomocy poszkodowanym i zabezpieczały miejsce zdarzenia.

Polacy ranni w wypadku w Turcji. Kilkanaście osób trafiło do szpitala

Resort spraw zagranicznych monitoruje sytuację polskich obywateli. Jak poinformował rzecznik MSZ, poszkodowani Polacy trafili do placówek medycznych, gdzie otrzymali niezbędną pomoc. Z dotychczasowych informacji wynika, że ich obrażenia nie są poważne.

Polskie służby dyplomatyczne pozostają w kontakcie z lokalnymi instytucjami oraz organizatorami wyjazdu. Maciej Wewiór przekazał, że polski konsul na bieżąco współpracuje zarówno z biurem podróży odpowiedzialnym za organizację wycieczki, jak i ze szpitalami, do których przewieziono rannych turystów.

Antalya jest jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków wakacyjnych. Każdego roku region odwiedzają setki tysięcy turystów z Polski, korzystających z licznych połączeń lotniczych i rozbudowanej infrastruktury turystycznej.





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