Wypadek autobusu z gośćmi weselnymi. Kilkanaście osób nie żyje

W skrócie Autobus przewożący weselnych gości spadł ze zbocza w zachodnim Nepalu, w wyniku czego zginęło 13 osób, a 34 zostały ranne.

Wypadek miał miejsce w drodze powrotnej z wesela w gminie Purchaudi do wioski pana młodego w dystrykcie Bajhang.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn tragedii, media wskazują na słabe utrzymanie lokalnej infrastruktury i wąskie drogi w regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w czwartek tuż po weselu odbywającym się w gminie Purchaudi położonej w prowincji Sudurpashchim w zachodnim Nepalu. Goście uczestniczący w celebracji wracali do ojczystej wioski pana młodego w dystrykcie Bajhang.

W pewnym momencie z nieznanych przyczyn kierowca zjechał z górskiej drogi, doprowadzając do stoczenia się pojazdu ze zbocza, ok. 200 metrów w dół.

Tragedia tuż po weselu. Autobus z biesiadnikami spadł ze zbocza

Wrak autobusu odnaleziono nieopodal wioski Budgaun, ok. 500 km od stolicy Nepalu. Ratownicy podjęli interwencję, niestety na miejscu stwierdzono zgon ośmiu osób przebywających w pojeździe.

39 pozostałych poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali w dystryktach Dadeldhura, Dhangadhi i Bajhang. W placówkach medycznych potwierdzono śmierć kolejnych pięciu weselników.

34 osoby wciąż są hospitalizowane. Wśród rannych nie ma małżeństwa, które pobrało się podczas wesela - oboje w czasie wypadku przebywali w innym pojeździe.

Policja wszczęła dochodzenie, które wyjaśnić ma przyczyny zdarzenia. Jak informuje ABC, większość wypadków drogowych w Nepalu wynika przede wszystkim ze słabego utrzymania infrastruktury i wyjątkowo wąskich dróg znajdujących się na terenach górskich.

Źródło: Akashvani News, ABC

Dworczyk w ''Graffiti'': Nie jest dobrze, kiedy ambasador krytycznie wypowiada się o polskich politykach Polsat News Polsat News