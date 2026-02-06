Wypadek autobusu z gośćmi weselnymi. Kilkanaście osób nie żyje
13 osób zginęło, a 34 inne odniosły rany w wypadku autobusu, do którego doszło na zachodzie Nepalu. Pojazd, którym przewożeni byli weselni goście, spadł ze zbocza. Miejscowa policja prowadzi śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tragedii.
W skrócie
- Autobus przewożący weselnych gości spadł ze zbocza w zachodnim Nepalu, w wyniku czego zginęło 13 osób, a 34 zostały ranne.
- Wypadek miał miejsce w drodze powrotnej z wesela w gminie Purchaudi do wioski pana młodego w dystrykcie Bajhang.
- Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn tragedii, media wskazują na słabe utrzymanie lokalnej infrastruktury i wąskie drogi w regionie.
Do zdarzenia doszło w czwartek tuż po weselu odbywającym się w gminie Purchaudi położonej w prowincji Sudurpashchim w zachodnim Nepalu. Goście uczestniczący w celebracji wracali do ojczystej wioski pana młodego w dystrykcie Bajhang.
W pewnym momencie z nieznanych przyczyn kierowca zjechał z górskiej drogi, doprowadzając do stoczenia się pojazdu ze zbocza, ok. 200 metrów w dół.
Tragedia tuż po weselu. Autobus z biesiadnikami spadł ze zbocza
Wrak autobusu odnaleziono nieopodal wioski Budgaun, ok. 500 km od stolicy Nepalu. Ratownicy podjęli interwencję, niestety na miejscu stwierdzono zgon ośmiu osób przebywających w pojeździe.
39 pozostałych poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali w dystryktach Dadeldhura, Dhangadhi i Bajhang. W placówkach medycznych potwierdzono śmierć kolejnych pięciu weselników.
34 osoby wciąż są hospitalizowane. Wśród rannych nie ma małżeństwa, które pobrało się podczas wesela - oboje w czasie wypadku przebywali w innym pojeździe.
Policja wszczęła dochodzenie, które wyjaśnić ma przyczyny zdarzenia. Jak informuje ABC, większość wypadków drogowych w Nepalu wynika przede wszystkim ze słabego utrzymania infrastruktury i wyjątkowo wąskich dróg znajdujących się na terenach górskich.
