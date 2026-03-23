W skrócie CDU zwyciężyła w wyborach w Nadrenii-Palatynacie z wynikiem 31 proc. głosów, zdobywając 39 mandatów w parlamencie landowym.

Alternatywa dla Niemiec uzyskała w tym regionie najlepszy wynik w historii – 19,5 proc. głosów i 24 mandaty, a SPD zajęła drugie miejsce z 25,9 proc. i 32 mandatami.

Nowym premierem regionu najprawdopodobniej zostanie Gordon Schnieder z CDU, który otrzymał gratulacje od lidera CDU i kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielnych wyborach w Nadrenii-Palatynacie zwyciężyła centrowa partia CDU, która otrzymała 31 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się socjaldemokratyczna partia SPD z wynikiem 25,9 proc., a na trzecim prawicowa Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła 19,5 proc. głosów - to najlepszy w historii wynik tej partii w tym kraju związkowym. Do parlamentu landowego dostali się również Zieloni z wynikiem 7,9 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się natomiast Lewica (4,4 proc.) oraz liberalna FDP (2,1 proc.).

Wyniki oznaczają, że w liczącym 105 miejsc parlamencie w Nadrenii-Palatynacie 39 mandatów przypadnie CDU, 32 mandaty - SPD, 24 - AfD, a 10 Zielonym.

Wybory w Nadrenii-Palatynacie. CDU wygrywa, AfD z historycznym wynikiem

Największym przegranym niedzielnych wyborów jest partia SPD, która uzyskała wynik o niemal 10 pkt. proc. gorszy niż w wyborach pięć lat temu.

Z kolei największym wzrostem poparcia w stosunku do poprzednich wyborów może cieszyć się AfD, która zdobyła o 11,2 pkt. proc. więcej niż pięć lat temu. Prawicowa i populistyczna partia odnotowała również zwycięstwo w jednym z 52 okręgów wyborczych. Mimo dobrego wyniku nie ma ona jednak szans na wejście w skład koalicji rządzącej, którą najprawdopodobniej utworzą CDU i SPD.

CDU poprawiło wynik o 3,3 pkt. proc., wygrywając jednocześnie w 37 okręgach wyborczych.

Niemcy. CDU wygrywa w Nadrenii-Palatynacie po 35 latach przerwy

Wyniki wyborów w Nadrenii-Palatynacie oznaczają, że nowym premierem regionu zostanie najprawdopodobniej Gordon Schnieder z CDU, który na stanowisku tym zastąpi Alexandra Schweitzera z SPD.

Gratulacje z powodu zwycięstwa Schneiderowi złożył już lider CDU i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. "Po ponad 35 latach CDU ponownie jest największą siłą w Nadrenii-Palatynacie. Ogromne gratulacje za niesamowity wynik dla Gordona Schniedera i całego CDU" - napisał Merz w mediach społecznościowych.

