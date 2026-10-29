W skrócie Partia Likud Binjamina Netanjahu wygrała wybory, zdobywając 27 mandatów, jednak jego blok nie uzyskał większości parlamentarnej wymaganej do sformowania rządu.

Blok opozycyjny pod wodzą Gadiego Ajzenkota zdobył 48 mandatów, podczas gdy partie reprezentujące arabską mniejszość odnotowały historyczny wynik, uzyskując 19 miejsc.

Izraelski kontrwywiad Szin Bet prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego nielegalnego finansowania kampanii, a frekwencja w wyborach osiągnęła rekordowe 77,7 procent.

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Blok premiera Binjamina Netanjahu zdobył 53 miejsca w Knesecie, otwiera się w nowym oknie, podczas gdy ugrupowania opozycyjne skupione wokół byłego szefa sztabu armii Gadiego Ajzenkota zdobyły 48 miejsc - poinformowała Centralna Komisja Wyborcza Izraela, otwiera się w nowym oknie po podliczeniu 99,9 proc. głosów oddanych we wtorkowych wyborach parlamentarnych.

Żaden z bloków nie zdobył 61 mandatów niezbędnych do uzyskania większości w Knesecie bez poparcia partii arabskich, które zdobyły łącznie rekordową liczbę 19 miejsc.

Centralna Komisja Wyborcza ma zakończyć liczenie głosów w czwartek wieczorem. Ostateczne, oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone 4 listopada.

Wybory parlamentarne w Izraelu. Są wyniki

Wyniki podano w trakcie prowadzonego przez izraelski kontrwywiad (Szin Bet) śledztwa w sprawie podejrzeń, że podmioty zagraniczne, w tym rzekomo Katar, otwiera się w nowym oknie i Turcja, otwiera się w nowym oknie, nielegalnie finansowały działania mające zwiększyć frekwencję wśród arabskich wyborców.

Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Izraela Noam Sohlberg polecił szefowi Shin Betu Davidowi Ziniemu wszcząć dochodzenie w sprawie podejrzeń o zagraniczne finansowanie kampanii i korupcję wyborczą. Centralna Komisja Wyborcza oświadczyła później, że integralność głosowania w lokalach wyborczych została zachowana.

Wybory w Izraelu. Ile mandatów przypadnie partii Netanjahu?

Według niemal pełnych wyników partia Likud premiera Netanjahu zdobyła 27 mandatów (o pięć mniej niż w poprzednich wyborach) co ponownie uczyni ją największą formacją w Knesecie.

Nowa, centrowa partia Prosto (Jaszar) byłego szefa sztabu armii i lidera bloku opozycyjnego Gadiego Ajzenkota uzyskała 21 miejsc, a centroprawicowe ugrupowanie Razem byłego premiera Naftalego Beneta - 12. Łącznie obie partie zdobyły 33 mandaty, podczas gdy ugrupowania reprezentujące podobny nurt polityczny uzyskały w 2022 roku 36 miejsc.

Poparcie wzrosło natomiast dla lewicy. Partia Demokraci zdobyła osiem mandatów - dwukrotnie więcej niż lewicowe partie w poprzednich wyborach.

Dwie skrajnie prawicowe partie nacjonalistyczne, Żydowska Siła i Religijny Syjonizm, zdobyły łącznie 13 mandatów, o jeden mniej niż w 2022 roku. Ultraortodoksyjny Zjednoczony Judaizm Tory utrzymał siedem miejsc.

Znacznie większe straty poniósł natomiast Szas, reprezentujący ultraortodoksów o korzeniach bliskowschodnich i północnoafrykańskich. Ugrupowanie zdobyło sześć mandatów wobec 11 w poprzednich wyborach, notując najgorszy wynik od 1992 roku.

Jak przypomina "Jerusalem Post", większość sondaży przed wyborami wskazywała, że Likud uzyska znacznie mniej mandatów, podczas gdy inne partie z bloku Netanjahu, takie jak Shas i Otzma Jehudit, miały - według prognoz - zdobyć więcej.

Łącznie pięć ugrupowań bloku Netanjahu zdobyło 53 mandaty, wobec 64 w wyborach w 2022 roku. Do większości parlamentarnej brakuje im ośmiu miejsc.

Izrael. Rekordowy wynik partii arabskiej mniejszości

Blok Ajzenkota, obejmujący jego centrowe ugrupowanie Prosto, Razem, lewicowych Demokratów oraz prawicową partię Nasz Dom Izrael Awigdora Libermana, ma 48 mandatów. Do większości brakuje mu 13.

Pozostałe 19 mandatów przypadło dwóm listom reprezentującym arabską mniejszość w Izraelu. To ich najlepszy wynik w historii, niemal dwukrotnie wyższy niż 10 mandatów zdobytych w wyborach w 2022 roku. Wzrost poparcia wiąże się z rekordową frekwencją wśród Palestyńczyków, mobilizowanych m.in. przez nasilenie antyarabskiej retoryki w izraelskiej polityce.

Teoretycznie 19 mandatów ugrupowań arabskich wystarczyłoby do zapewnienia większości blokowi Ajzenkota. Współpraca z partiami arabskimi pozostaje jednak politycznym tabu dla większości żydowskich ugrupowań opozycyjnych. Spośród nich jedynie lewicowi Demokraci nie wykluczyli takiego porozumienia. Pozostałe partie stanowczo odrzucają możliwość tworzenia rządu z udziałem ugrupowań arabskich.

Większość sondaży przeprowadzonych przed wyborami wskazywała na przewagę bloku opozycyjnego, a partia Prosto miała - według prognoz - stać się największą partią w Knesecie.

W środę i czwartek liderzy izraelskich partii prowadzili rozmowy na temat możliwych koalicji. Według izraelskich mediów prezydent Icchak Hercog będzie dążył do powołania rządu jedności narodowej, skupiającego największe partie żydowskie, w tym Likud, Prosto, Razem i Nasz Dom Izrael. Łącznie dysponowałyby one 67 mandatami.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników prezydent powierzy misję utworzenia rządu liderowi, który jego zdaniem ma największe szanse na sformowanie gabinetu. Wyznaczony polityk będzie miał 42 dni na utworzenie rządu. Nowy gabinet musi uzyskać wotum zaufania Knesetu. Możliwe jest również powołanie rządu mniejszościowego, który nie dysponowałby 61 mandatami, ale uzyskałby wystarczające poparcie deputowanych spoza koalicji.

Wybory w Izraelu. Polityczne "być albo nie być" Binjamina Netanjahu

W wyborach do izraelskiego parlamentu rywalizowały dwa bloki - popierający Binjamina Netanjahu i przeciwny premierowi. Zarówno obecny szef rządu, jak i lider opozycji Gadi Ajzenkot krótko po pojawieniu się wyników exit poll, wskazujących na brak większości żadnej z grup, ogłosili zwycięstwo i zapowiedzieli próbę utworzenia rządu.

Głosowanie było postrzegane jako referendum nad dalszymi rządami Netanjahu, który jest najdłużej rządzącym premierem w historii kraju. Polityk sprawuje władzę łącznie 19 lat.

Szef rządu przystąpił do obecnych wyborów, mierząc się z trwającym od lat procesem pod zarzutami korupcyjnymi oraz krytyką za zaniedbania służb bezpieczeństwa, które umożliwiły atak Hamasu, otwiera się w nowym oknie 7 października 2023 roku. Zginęło wówczas około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy, otwiera się w nowym oknie.

Głosowanie rozpoczęło się we wtorek o godz. 7 czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce) i zakończyło o godz. 22 (godz. 21 w Polsce). W ciągu dnia przed lokalami wyborczymi ustawiły się długie kolejki. Ostatecznie odnotowano najwyższą od ponad dwóch dekad frekwencję - 77,7 proc.



