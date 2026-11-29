W skrócie Po przeliczeniu ok. 98 proc. głosów konserwatywna Partia Ludowa oraz ugrupowanie Vox mogą liczyć na 187 mandatów, co zapewnia im większość w parlamencie.

Frekwencja wyborcza o godzinie 18:00 przekroczyła 68 proc., co stanowi najwyższy wynik odnotowany w Hiszpanii od 1986 roku, gdy zaczęto rejestrować takie dane.

Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia w celu wybrania przewodniczącego izby, po czym król Filip VI oficjalnie wskaże kandydata na premiera.

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Hiszpańska konserwatywna Partia Ludowa (PP) jest "na drodze do zwycięstwa w wyborach" - przekazała w niedzielny wieczór agencja Reutera.

Przeliczono już około 98 proc. głosów - twierdzi agencja EFE, wskazując, że Konserwatywna Partia Ludowa i ugrupowanie Vox mogą razem liczyć na 187 miejsc w Kongresie Deputowanych.

Aby osiągnąć bezwzględną większość w tej izbie, potrzeba 176 mandatów.

Pedro Sanchez przyznał się do porażki, uznając wynik wyborów. - To smutna noc dla kraju - skomentował w swoim przemówieniu.

Trwa liczenie głosów. Nowe informacje po wyborach w Hiszpanii

Kiedy przeliczonych było "dopiero" 75 proc. głosów, agencja EFE informowała, że partia PP może liczyć na 135 mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

To o 19 mandatów więcej niż przypadało wtedy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) premiera Pedro Sancheza.

EFE podała też, że PP i Vox mogą razem liczyć na przejęcie kontroli nad Senatem. W tym przypadku do godz. 22:40 przeliczonych zostało 12,71 proc. głosów. Według tych wyliczeń PP zdobywa 115 z 209 miejsc.

O godz. 20 zakończyło się głosowanie w większości kraju. Na Wyspach Kanaryjskich głos można było oddać do godz. 21. Do głosowania uprawnionych było ponad 38,6 mln osób, z których ponad 1,6 mln może głosować po raz pierwszy.

Według prognoz tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Hiszpanii mogą zostać podane w niedzielę około godz. 22.30.

Hiszpania. Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych

Według sondażu, którego wyniki Reuters przytoczył tuż po godz. 20, konserwatywna Partia Ludowa (PP) może liczyć na 131-136 mandatów w hiszpańskim parlamencie.

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) premiera Pedro Sancheza zajęła drugie miejsce w badaniu z 119-124 mandatami. Na 44-48 miejsc może liczyć skrajnie prawicowa partia Vox.

Aby osiągnąć bezwzględną większość w Kongresie Deputowanych, potrzeba 176 mandatów - podała agencja EFE.

Według sondażu cytowanego przez Reutersa Koalicja Partii Ludowej i partii Vox w najbardziej pesymistycznym scenariuszu mogłaby liczyć na 175 mandatów. Biorąc pod uwagę górne widełki, byłyby to łącznie 184 mandaty.

Hiszpanie ruszyli do urn. Tak głosowali w sondażach

Według badania przeprowadzonego przez ośrodek Sigma Dos dla RTVE i FORTA (nadawcy regionalni), PP może zdobyć od 134 do 129 miejsc w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) może zdobyć 124-119 mandatów. Z kolei radykalnie prawicowa partia Vox Santiago Abascala, potencjalny koalicjant PP, może dostać 48-44 miejsc, a lewicowy blok Frente Amplio 15-16 miejsc. Lewicowa Podemos, według tego sondażu, nie dostanie ani jednego mandatu.

Sondaż został przeprowadzony wśród 19,5 tys. dorosłych Hiszpanów pomiędzy 13 a 28 listopada; próba była reprezentatywna dla wieku i płci. Sondaż dla RTVE nie był zatem badaniem typu exit poll.

Z kolei według trackingu pracowni GESOP dla gazety "El Periodico", przeprowadzonego telefonicznie w dniach 25-27 listopada na próbie 900 osób, PP mogłaby zdobyć 130-138 mandatów, a Vox 47-57, co dawałoby obu ugrupowaniom większość bezwzględną w Kongresie Deputowanych. Zgodnie z tym badaniem PSOE miałoby 113 - 125 mandatów, a Frente Amplio - 16 do 20.

Także ten sondaż nie był typu exit-poll i przeprowadzono go metodą wywiadów telefonicznych w dniach 25-27 listopada w grupie 900 respondentów.

Prawica przejmie władzę w Hiszpanii? Obywatele ruszyli do urn

Premier Pedro Sanchez rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory w październiku po porażce swojego rządu w głosowaniu nad dekretami, które wprowadzały większą regulację na rynku mieszkaniowym. W kraju trwały wówczas masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań. W normalnym terminie wybory odbyłyby się w przyszłym roku.

Jak wynikało z przedwyborczych sondaży, największe szanse na wygraną mają ma konserwatywna Partia Ludowa (PP), która w badaniach osiągała poparcie na poziomie około 32 proc.

Jej główny rywal, Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), może liczyć na wynik niższy o około 2 pkt proc. Skrajnie prawicowa partia Vox Santiago Abascala w różnych sondażach plasuje się na trzecim miejscu z poparciem około 18 proc. ankietowanych.

Hiszpania. Rekordowa frekwencja wyborcza

W niedzielę Hiszpanie głosowali rekordowo licznie - podała agencja AFP. O godz. 18 frekwencja przekroczyła 68 proc., co było najwyższym wynikiem od 1986 roku, kiedy w kraju zaczęto rejestrować takie dane.

Na wysoką frekwencję liczyła lewica; dotychczas wygrywała w wyborach odznaczających się wysokim udziałem głosujących.

Wiadomo, że w wyborach zagłosowali premier Hiszpanii Pedro Sanchez i lider opozycji Alberto Nunez Feijoo. Pierwszy z nich pojawił się w lokalu wyborczym z samego rana, już o godz. 9. Pojawił się w lokalu bez żony, Begonii Gomez, która zagłosowała korespondencyjnie.

- Dzisiaj nasz kraj zdecyduje, jakiej przyszłości pragnie na najbliższe cztery lata. Istnieje wiele rodzajów władzy, ale największą z nich jest władza głosu - powiedział mediom Sanchez, zachęcając obywateli do udziału w wyborach

Lider opozycyjnej Partii Ludowej Feijoo zagłosował przed południem, a w lokalu wyborczym powitał go burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida. Jak zauważył portal telewizji La Sexta, lokal, w którym oddał głos Feijoo, mieści się w budynku szkoły, do której niegdyś uczęszczał Sanchez. - Proszę Hiszpanów, aby nie głosowali ze strachu, lecz z pamięcią o przeszłości - zaapelował.

Przedterminowe wybory w Hiszpanii

W liczącym niemal 50 mln mieszkańców kraju do obsadzenia na czteroletnią kadencję jest 350 mandatów w izbie niższej parlamentu, Kongresie Deputowanych, oraz 209 w Senacie.

Każda z 50 prowincji kraju ma zagwarantowane dwa mandaty, a autonomiczne miasta w Afryce Północnej, Ceuta i Melilla - po jednym. Pozostałe miejsca rozdzielane są miedzy prowincje proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Senat nowej kadencji będzie liczył 269 członków; 209 z nich wybierają bezpośrednio obywatele, a pozostałych delegują parlamenty wspólnot autonomicznych.

Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego. Następnie król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera. Zazwyczaj jest to lider partii, która w wyborach zdobyła największą liczbę głosów.

Do uzyskania wotum zaufania potrzeba głosów co najmniej 176 deputowanych; w ewentualnej drugiej turze wystarczy zwykła większość. Jeśli nowy rząd nie zostanie sformułowany w ciągu dwóch miesięcy od głosowania, w kraju odbędą się kolejne wybory.

Źródło: Reuters, AFP, EFE



