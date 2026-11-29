W skrócie Chiny oświadczyły, że wynik wyborów na Tajwanie nie zmieni historycznego trendu zjednoczenia, ignorując sukces prodemokratycznej partii DPP w lokalnym głosowaniu.

Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych wezwała Pekin do szacunku dla demokratycznego ustroju wyspy oraz podjęcia dialogu bez warunków wstępnych i na zasadach równości.

W wyborach lokalnych partia DPP podwoiła liczbę rządzonych miast i powiatów do 10, podczas gdy opozycyjny Kuomintang utrzymał władzę w 11 jednostkach administracyjnych.

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"Niezależnie od tego, jak zmieni się układ polityczny na wyspie, nie zmieni to kierunku i tendencji rozwoju stosunków między oboma brzegami cieśniny (Tajwańskiej), a tym bardziej nie powstrzyma historycznego trendu, zgodnie z którym ojczyzna musi zostać i nieuchronnie zostanie zjednoczona" - oznajmiła rzeczniczka biura Zhang Han.

Jak stwierdziła, "pragnienie pokoju, rozwoju, wymiany i współpracy stanowi główny nurt opinii publicznej na wyspie", aPekin będzie nadal "zdecydowanie zwalczać siły separatystyczne dążące do niepodległości Tajwanu oraz sprzeciwiać się obcej ingerencji".

W odpowiedzi tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych (MAC) podkreśliła, że "rząd konsekwentnie opowiada się za utrzymaniem obecnego stanu pokoju i stabilności w cieśninie Tajwańskiej, co odzwierciedla również dominujące nastroje społeczne na Tajwanie". Wezwała władze w Pekinie do "pragmatycznego zmierzenia się z wynikami wyborów", poszanowania demokratycznego ustroju i wyboru Tajwańczyków oraz podjęcia dialogu z demokratycznie wybranym rządem "bez warunków wstępnych, na zasadach równości i godności".

Wybory na Tajwanie. Chiny reagują na wyniki

Choć rządząca na Tajwanie Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) nie zdobyła w sobotnim głosowaniu fotela burmistrza Tajpej, który utrzymał kandydat opozycyjnego Kuomintangu (KMT) Chiang Wan-an, to w skali całego kraju rządząca partia wygrała tym razem w 10 z 22 miast i powiatów - podwajając swój stan posiadania wobec pięciu regionów zdobytych w 2022 r.

Opozycyjny KMT zwyciężył w 11 jednostkach administracyjnych, broniąc m.in. Tajpej oraz Nowego Tajpej i odbijając z rąk DPP wyspiarski powiat Penghu, natomiast w jednym regionie - mieście Hsinchu - mandat utrzymała kandydatka niezależna Kao Hung-an.

Chiny uznają demokratycznie rządzony Tajwan za swoje terytorium, nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli i odmawiają rozmów z prezydentem oraz przewodniczącym DPP Lai Ching-te, nazywając go "separatystą". Rząd w Tajpej odrzuca roszczenia Pekinu.



