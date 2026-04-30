Wymowne słowa Trumpa, mówił o wycofaniu wojsk. Wymienił dwa kraje

W skrócie Donald Trump zadeklarował, że "prawdopodobnie" mógłby rozważyć wycofanie żołnierzy z Hiszpanii i Włoch.

Prezydent USA ponownie skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza za jego stanowisko wobec Iranu oraz imigracji i energii.

Trump poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają redukcję liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump został w czwartek zapytany przez dziennikarzy, czy rozważyłby możliwość wycofania amerykańskich żołnierzy z Hiszpanii i Włoch. - Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie? - odpowiedział.

Jak stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, Włochy "nie pomagają" USA, a Hiszpania "jest okropna, całkowicie okropna". Podkreślił za to amerykańskie zaangażowanie w Ukrainie. - Zrobili w Ukrainie całkowity bałagan - stwierdził.

W ostatnim czasie Trump wielokrotnie krytykował europejskich sojuszników za brak wsparcia w czasie ataku na Iran i w odblokowaniu cieśniny Ormuz. Powiedział także, że rozważa opuszczenie NATO.

Amerykański przywódca ponowił również atak na kanclerza Niemiec, Friedricha Merza, który, w jego ocenie, "robi fatalną robotę".

- Ma problemy z imigracją, z energią, ma duży problem z Ukrainą. (...) I skrytykował mnie za to, co robię z Iranem. A ja zapytałem: czy chciałbyś, żeby w rękach Iranu znalazła się broń jądrowa? Powiedział, że nie. Więc powiedziałem: czyli chyba ja mam rację. Nie miał na to odpowiedzi - relacjonował.

Dzień wcześniej polityk przekazał w mediach społecznościowych, że bierze pod uwagę redukcję liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na niemieckim terytorium.

"Stany Zjednoczone analizują i rozważają ewentualną redukcję liczebności wojsk w Niemczech, a decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie" - napisał na platformie Truth Social.

Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawił się w okresie narastających napięć na linii Waszyngton - Berlin. W poniedziałek kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że cały amerykański naród jest "upokarzany przez irańskie kierownictwo, zwłaszcza przez tzw. Gwardię Rewolucyjną".

- Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - stwierdził niemiecki przywódca. Słowa niemieckiego kanclerza wywołały błyskawiczną reakcję ze strony prezydenta USA. "Nie wie, o czym mówi" - napisał.

"Robię z Iranem to, co inne narody lub prezydenci powinni byli zrobić już dawno temu. Nic dziwnego, że Niemcy radzą sobie tak źle, zarówno gospodarczo, jak i w pozostałych obszarach" - dodał Trump.

Jawność płac. Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" zapowiada, co się zmieni Polsat News