Wymowne słowa Trumpa, mówił o wycofaniu wojsk. Wymienił dwa kraje
Donald Trump, w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, stwierdził, że "prawdopodobnie" mógłby rozważyć wycofanie żołnierzy z Hiszpanii i Włoch. Dzień wcześniej prezydent USA ogłosił, że rozważa zredukowanie liczby żołnierzy w Niemczech. Oświadczenie padło w momencie rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą.
W skrócie
- Donald Trump zadeklarował, że "prawdopodobnie" mógłby rozważyć wycofanie żołnierzy z Hiszpanii i Włoch.
- Prezydent USA ponownie skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza za jego stanowisko wobec Iranu oraz imigracji i energii.
- Trump poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają redukcję liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech.
Donald Trump został w czwartek zapytany przez dziennikarzy, czy rozważyłby możliwość wycofania amerykańskich żołnierzy z Hiszpanii i Włoch. - Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie? - odpowiedział.
Jak stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, Włochy "nie pomagają" USA, a Hiszpania "jest okropna, całkowicie okropna". Podkreślił za to amerykańskie zaangażowanie w Ukrainie. - Zrobili w Ukrainie całkowity bałagan - stwierdził.
W ostatnim czasie Trump wielokrotnie krytykował europejskich sojuszników za brak wsparcia w czasie ataku na Iran i w odblokowaniu cieśniny Ormuz. Powiedział także, że rozważa opuszczenie NATO.
Donald Trump uderzył w Hiszpanię i Włochy. Mówił o wycofaniu żołnierzy
Amerykański przywódca ponowił również atak na kanclerza Niemiec, Friedricha Merza, który, w jego ocenie, "robi fatalną robotę".
- Ma problemy z imigracją, z energią, ma duży problem z Ukrainą. (...) I skrytykował mnie za to, co robię z Iranem. A ja zapytałem: czy chciałbyś, żeby w rękach Iranu znalazła się broń jądrowa? Powiedział, że nie. Więc powiedziałem: czyli chyba ja mam rację. Nie miał na to odpowiedzi - relacjonował.
Dzień wcześniej polityk przekazał w mediach społecznościowych, że bierze pod uwagę redukcję liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na niemieckim terytorium.
"Stany Zjednoczone analizują i rozważają ewentualną redukcję liczebności wojsk w Niemczech, a decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie" - napisał na platformie Truth Social.
Rośnie napięcie na linii USA - Europa. Niemcy, Hiszpania i Włochy na celowniku Trumpa
Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawił się w okresie narastających napięć na linii Waszyngton - Berlin. W poniedziałek kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że cały amerykański naród jest "upokarzany przez irańskie kierownictwo, zwłaszcza przez tzw. Gwardię Rewolucyjną".
- Irańczycy są silniejsi niż sądzono, a Amerykanie ewidentnie nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej - stwierdził niemiecki przywódca. Słowa niemieckiego kanclerza wywołały błyskawiczną reakcję ze strony prezydenta USA. "Nie wie, o czym mówi" - napisał.
"Robię z Iranem to, co inne narody lub prezydenci powinni byli zrobić już dawno temu. Nic dziwnego, że Niemcy radzą sobie tak źle, zarówno gospodarczo, jak i w pozostałych obszarach" - dodał Trump.