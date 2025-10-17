W skrócie Papież Leon XIV i król Karol III wspólnie pomodlą się w Kaplicy Sykstyńskiej, co będzie pierwszym takim spotkaniem od ponad 500 lat.

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej ma wymiar historyczny i ekumeniczny, a król Karol otrzyma tytuł Royal Confrater of Saint Paul.

Spotkanie podkreśli troskę o jedność chrześcijan oraz wspólne zaangażowanie w ochronę środowiska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

23 października Karol III i Kamila zostaną przyjęci przez papieża Leona XIV. W trakcie pobytu monarcha otrzyma tytuł Royal Confrater of Saint Paul, symbol duchowej wspólnoty i szacunku wobec brytyjskiego władcy.

Brytyjski monarcha w Watykanie. Plan wizyty

Wizyta, pierwotnie planowana na kwiecień i przełożona po śmierci papieża Franciszka, odbędzie się w formule państwowej. O godz. 10:45 para królewska zostanie powitana na Dziedzińcu św. Damazego, a o 11:00 w prywatnej bibliotece Watykanu odbędzie się audiencja u papieża. Równolegle królowa Kamila odwiedzi Kaplicę Paulińską, zaś Karol III spotka się z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem.

O godz. 12:10 w Kaplicy Sykstyńskiej zaplanowano wspólną modlitwę ekumeniczną, której przewodniczyć będą papież Leon XIV i arcybiskup Yorku Stephen Cottrell. W liturgii wezmą udział chóry Kaplicy Sykstyńskiej, dzieci z Królewskiej Kaplicy Pałacu św. Jakuba w Londynie oraz chór Kaplicy św. Jerzego w Windsorze.

Według przedstawicieli Pałacu Buckingham i Kościoła Anglii ostatni raz brytyjski monarcha i papież wspólnie modlili się podczas nabożeństwa przed rozłamem Kościoła w XVI wieku, w czasach Henryka VIII Tudora. "Wizyta ma więc wymiar historyczny i symboliczny, a także służy wzmocnieniu relacji Wielkiej Brytanii z Watykanem"- zaznacza BBC.

Po modlitwie w Sali Królewskiej odbędzie się spotkanie poświęcone ochronie środowiska, z udziałem przedstawicieli Kurii Rzymskiej, Ruchu Laudato si', ekspertów ONZ i przedsiębiorców.

Jak podkreśliła siostra Alessandra Smerilli z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, spotkanie "odzwierciedla wspólne zaangażowanie Kościoła katolickiego i anglikańskiego w troskę o wspólny dom".

Watykan. Król Karol III otrzyma tytuł Royal Confrater

Po południu, o godz. 14:45, para królewska odwiedzi Bazylikę św. Pawła za Murami. Właśnie tam król Karol otrzyma tytuł Royal Confrater, nadany za aprobatą papieża Leona XIV.

Tytuł Royal Confrater to specjalne, honorowe wyróżnienie nadawane zazwyczaj osobom o wysokim statusie, często monarsze, w ramach ekumenicznych relacji między kościołami. Oznacza "królewskiego współbrata" lub "członka wspólnoty królewskiej".

Uroczystość będzie miała wyjątkowy wymiar symboliczny - w absydzie bazyliki pozostanie specjalne krzesło z herbem monarchy i napisem Ut unum sint ("Aby byli jedno - tłum.), które ma przypominać o jedności chrześcijan.

Wizyta w Watykanie, jak podkreślił Pałac Buckingham, "odzwierciedla ducha Roku Jubileuszowego i uznaje ekumeniczną pracę wykonywaną przez obie wspólnoty".

Król Karol, najwyższy zwierzchnik Kościoła Anglii, uczestniczył już w 2019 roku w kanonizacji kardynała Johna Henry'ego Newmana, którego papież Leon XIV ogłosi 1 listopada Doktorem Kościoła.

Źródło: Vatican News, BBC

"Polityczny WF": Mejza, Bąkiewicz, Matecki... Dlaczego PiS wciąż ich trzyma? INTERIA.PL