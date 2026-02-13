W skrócie Jane Pressley zmarła po zachorowaniu podczas pobytu w hotelu Riu Palace Resort na Wyspach Zielonego Przylądka.

Od czasu jej śmierci zidentyfikowano przypadki śmiertelne i ciężkie zachorowania innych Brytyjczyków, którzy przebywali na archipelagu.

Według danych agencji zdrowia powodem są infekcje bakteryjne.

Organizator wyjazdów Tui i sieć hoteli Riu odpierają zarzuty o brak właściwych standardów sanitarnych.

Jane Pressley - babcia trojga wnucząt, matka dwóch córek - Lucy i Porcii. Bliscy opisują ją jako oddaną i rodzinną osobę, która uwielbiała jesienno-zimowe wyjazdy wakacyjne, podczas których świętowała swoje urodziny.

Tak było i w 2022 roku, gdy w listopadzie Jane wraz z mężem Michaelem polecieli na archipelag Wysp Zielonego Przylądka w Afryce Zachodniej. W ramach swojego pakietu wakacyjnego udali się do pięciogwiazdkowego ośrodka Riu Palace Resort na wyspie Santa Maria - opisuje "Daily Mail".

Po kilku dniach urlopu Jane zachorowała. Miała gorączkę, biegunkę i wymiotowała. Zmarła trzy tygodnie później w szpitalu Lincoln County w Wielkiej Brytanii.

"Daily Mail" opisuje, że to nie jest pojedyncza tragedia. Od czasu śmierci Jane zmarło jeszcze pięciu Brytyjczyków, którzy zachorowali po urlopie na Wyspach Zielonego Przylądka. Wielu innych poważnie przeszło zatrucie - wszyscy podczas wakacji bądź wkrótce po powrocie.

Zdiagnozowano u nich infekcje bakteryjne (shigella, salmonella), które mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do posocznicy, niewydolności narządów czy czerwonki.

Jednym z nich jest Michael, który podjął kroki prawne przeciwko organizatorowi Tui, gdzie wykupili wycieczkę. Podobnych wniosków jest około 1700.

Zachorowania na Wyspach Zielonego Przylądka. Poszkodowani apelują o reakcję

Poszkodowani piszą, że Tui nie zapewniła bezpiecznej żywności, napojów i warunków w dziesięciu hotelach w tym kraju. Większość zatrzymała się w hotelu Riu hiszpańskiej sieci, która takich obiektów na Wyspach Zielonego Przylądka ma sześć.

Prawnik Jatinder Paul, który reprezentuje poszkodowanych, powiedział, że liczba urlopowiczów z chorobami żołądkowymi na Wyspach Zielonego Przylądka jest "naprawdę oszałamiająca" i jest to "nic innego jak skandal".

"Daily Mail" powołuje się na brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia, według której od października ubiegłego roku zidentyfikowano 118 przypadków zakażenia shigellą i 43 przypadki zakażenia salmonellą związanych z wyjazdami na Wyspy Zielonego Przylądka.

Wśród zmarłych "Daily Mail" wymienia: 64-letnią Elenę Walsh, 55-letniego Marka Ashleya, 64-letnią Karen Pooley oraz 54-letniego prawnika z Chester i 60-latka z Watford (danych nie podano).

Pierwszą, która straciła życie, była jednak Jane, której córki chcą odpowiedzi, dlaczego nie eliminuje się "oczywistych braków w higienie i warunkach sanitarnych". - Zmarło zbyt wiele osób - mówi 33-letnia córka Jane Porcia. - To straszne, że to dalej się dzieje, skoro można było to zmienić lata temu - dodaje Lucy.

Jak czytamy, dokładne źródło zakażeń nie jest znane, ale prawdopodobnie zawodzą nieprawidłowo działające systemy uzdatniania wody.

Mimo to firma Tui wciąż sprzedaje pakiety do ośrodków Riu, w tym hotelu, gdzie zachorowała Jane. Firma zaprzecza swojej odpowiedzialności i odpiera zarzuty.

Organizator wycieczek i właściciel sieci hoteli odpierają zarzuty

Rzecznik Riu Hotels&Resorts przekazał, że "głęboko ubolewają nad stratą i składają najszczersze kondolencje rodzinom ofiar".

"W Riu zdrowie i bezpieczeństwo gości jest zawsze głównym priorytetem. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami" - napisano w komunikacie, który cytuje gazeta. Podkreślono, że bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne to jedna z najważniejszych kwestii. Dodano, że hotele przestrzegają międzynarodowych norm dotyczących zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia Republiki Zielonego Przylądka w oświadczeniu stwierdziło natomiast, że kraj ten "cieszy się międzynarodowym uznaniem za stabilność, bezpieczeństwo i postęp dotyczący wskaźników zdrowia publicznego". Z tamtejszych danych ma wynikać, że choroby układu pokarmowego nie należą do głównych przyczyn zgonów. Wskazano, że takie przypadki zdarzają się rzadko i powodują komplikacje u osób z innymi ukrytymi problemami zdrowotnymi.

Tui nie odniosło się do próśb o komentarz w sprawie - opisuje "Daily Mail". Wcześniej informowano, że doniesienia są badane. A klienci, którzy zachorują na wakacjach, mają zapewniony dostęp do odpowiedniej opieki.

Źródło: "Daily Mail"

