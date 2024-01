Naukowcy z Australii zdecydowali się przeprowadzić wyjątkową akcję ratunkową . Aby ocalić gatunek małych ryb krytycznie zagrożony wyginięciem zdecydowali się przenieść je ze zbyt ciepłego oceanu do akwarium. Planują zwrócić im wolność, kiedy morskie wody się schłodzą. To może potrwać kilka miesięcy.

Ryba chodząca po dnie

Malutkie ryby z gatunku Thymichthys politus są zwierzętami krytycznie zagrożonymi wyginięciem. Szacuje się, że na wolności żyje ich około 100 osobników. Te malutkie, liczące około 8 cm długości ryby, żyją przy oceanicznym dnie, po którym "pełzają", używając swoich płetw jak kończyn. Bardziej przypomina to chodzenie, niż pływanie, co znalazło odbicie w ich angielskiej nazwie: "handfish", co można przetłumaczyć jako "ryba z rękoma".